Эксперт: как Китай ответит Нидерландам на захват компании Nexperia по производству чипов

Смена руководства компании
Власти Нидерландов применили ранее не использовавшийся «Закон о доступности товаров» для установления временного внешнего управления над Nexperia, дочерней компанией китайской Wingtech Technology. Решение, объявленное 13 октября, формально не считается национализацией, но предоставляет правительству право вето на любые управленческие решения, угрожающие национальной безопасности или экономической стабильности.
В рамках этих мер генеральный директор Wingtech Чжан Сюэчжэн был отстранен от руководства Nexperia после того, как власти выявили «обоснованные сомнения» в соблюдении компанией голландского законодательства. На его место назначен местный управленец Гидо Дирик, получивший решающие полномочия. Контроль над акциями передан независимому голландскому юристу. Правительство Нидерландов и совет труда компании заявили о поддержке этих мер, гарантируя бесперебойную операционную деятельность. Согласно отчету на Шанхайской фондовой бирже, до октября 2026 года китайскому руководству запрещено вносить изменения в структуру активов, кадры и бизнес-направления.
Nexperia, ключевой поставщик чипов для автомобильной и электронной промышленности, играет важную роль в европейских цепочках поставок. Правительство охарактеризовало свое вмешательство как «крайне исключительный случай», вызванный пробелами в управлении, которые создавали риски для технологического суверенитета ЕС. Решение немедленно отразилось на рынках — акции Wingtech обрушились на максимально допустимые 10%.
Маскировка провалов
Повышенное внимание нидерландских властей к Nexperia имеет свою предысторию. Еще в 2023 году правительство инициировало расследование в связи с планами компании по поглощению местного стартапа Nowi, разрабатывающего энергоэффективные чипы. Хотя в итоге сделка была одобрена, этот эпизод обозначил тренд на усиление контроля над иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики.
С начала 2022 года в Нидерландах и других странах ЕС нарастает дискуссия о необходимости сдерживания растущего влияния китайского капитала, особенно в условиях обострения международной торговой конкуренции. Представители Nexperia утверждают, что компания неукоснительно соблюдает европейское законодательство, нормы экспортного контроля и санкционные режимы. Глава компании Чжан Сюэчжэн расценил действия властей как «чрезмерное вмешательство, мотивированное геополитическими предубеждениями, а не объективной оценкой рисков».
Согласно отчету Европейской счетной палаты, амбициозный «Закон о чипах», призванный обеспечить к 2030 году 20% долю Европы на мировом рынке, находится под угрозой срыва. Причины — медленные темпы реализации, недостаточное финансирование и слабая координация. По прогнозам Еврокомиссии, фактическая доля ЕС вырастет лишь до 11,7% (с 9,8% в 2022 году), в то время как Китай, Южная Корея, Тайвань и США наращивают мощности гораздо быстрее.
Цена сдерживания Китая
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, заявил, что резкое ухудшение отношений наблюдается у Китая не только с США, но и с Евросоюзом. Он пояснил, что Китай рассчитывал, что ему как минимум удастся продолжить развивать сотрудничество прежними темпами, но оптимистичным прогнозам не суждено было сбыться.
«В последние несколько месяцев стало ясно, что сотрудничество идет в обратном направлении — Евросоюз продолжает взаимодействовать с США в давлении на Китай, так же, как он это делал при администрации Байдена, а то и еще сильнее. Это сильный удар по китайской стратегии технологического сотрудничества с Европой, и китайцам придется еще хорошенько подумать об этом», — отметил политолог.
В качестве возможных ответных мер Китая может ввести санкции против нидерландской компании ASML, у которой есть заводы в разных регионах КНР. Так, в провинции Гуандун китайцы уже ввели ограничения на экспорт продукции с этого объекта.
«Китай готовится к болезненным ответным мерам против Нидерландов. При том что стороны говорили о снижении взаимозависимости, голландцы усилили сотрудничество с США по сдерживанию Китая. В ответ Пекин, вероятно, нанесет точечные удары по конкретным компаниям», — заявил Кашин.
Политолог назвал в разговоре с ВФокусе Mail Нидерланды «нервным центром» в отношениях Китая и ЕС. По его словам, наличие в КНР штаб-квартир множества зарубежных компаний делает их уязвимыми для точечных ударов Пекина по различным секторам экономики. Эксперт заключил, что, несмотря на активный диалог и недавние министерские встречи, эпоха интенсивного сотрудничества между странами, судя по всему, уходит в прошлое.