Эксперт: как Китай ответит Нидерландам на захват компании Nexperia по производству чипов

«В последние несколько месяцев стало ясно, что сотрудничество идет в обратном направлении — Евросоюз продолжает взаимодействовать с США в давлении на Китай, так же, как он это делал при администрации Байдена, а то и еще сильнее. Это сильный удар по китайской стратегии технологического сотрудничества с Европой, и китайцам придется еще хорошенько подумать об этом», — отметил политолог.