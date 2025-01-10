Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

Отмечено, что стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми; при этом возрастет и спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру, инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов. В здравоохранении необходимо будет обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами, наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом, указано в едином плане.