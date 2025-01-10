Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«На горизонте до 2036 года Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа», — отмечено в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, «важнейшим фактором развития останутся демографические вызовы», указано в Едином плане по достижению целей развития. «В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни», — говорится в документе.
Отмечено, что стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми; при этом возрастет и спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру, инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов. В здравоохранении необходимо будет обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами, наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом, указано в едином плане.
Уточняется, что в России продолжит расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет возврата на траекторию увеличения продолжительности жизни. А значит расширится и потребность в инфраструктуре, причем как традиционной для этого поколения инфраструктуре здравоохранения и социального обеспечения, так и прежде не востребованной в таких масштабах досуговой, образовательной, туристической.
«Еще один вызов — запрос на социальную справедливость, снижение уровня бедности, дифференциации доходов. Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех групп населения — увеличение доходов, повышение качества жизни. Повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации, целенаправленная политика по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения являются необходимыми условиями для ответа на этот вызов», — говорится в едином плане.
Важным вызовом в документе названо и повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни.
«Экологические вызовы как в глобальном масштабе, так и в национальном, включая потребность в эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не только собственно в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах», — указано в документе.
При этом в экономической сфере ключевыми остаются внешние вызовы. На фоне сохранения геополитической напряженности в мире замедляются темпы роста мировой экономики, констатируют в кабмине.
«Особую проблему создает замедление роста в Китае и, возможно, Индии. Для России основной канал воздействия — это возможное сокращение спроса на энергоносители и другие товары российского экспорта в мире в целом и в основных странах-потребителях. Продолжает нарастать санкционное давление, в том числе через вторичные санкции. Хотя наша экономика, в том числе внешняя торговля, показывает способность успешно адаптироваться, в каждый период возникают новые проблемы», — говорится в едином плане.
Так, каждая волна усиления санкций, давления на внешнеэкономических партнеров России требует новой перестройки платежных каналов, логистики, создает трудности для работы российских компаний на зарубежных рынках, указано в документе.
«Все это создает дополнительные издержки, создает риски для конкурентоспособности наших товаров и необходимости обеспечения критического импорта. Возможное снижение спроса на традиционные товары российского экспорта должно компенсироваться выходом на новые экспортные товарные и географические рынки, созданием сети устойчивых партнерств, развитием зарубежной инфраструктуры. Эффекты санкционного давления взаимосвязаны с общим состоянием мировой экономики. Чем ниже темпы роста и, соответственно, спрос, тем легче отказаться от российского экспорта», — говорится в едином плане.
Также в условиях санкционного давления важнейшим остается вызов, связанный с обеспечением технологической независимости страны, отмечено в документе. Это связано в том числе с качеством планирования и достаточностью финансирования сложных технологических проектов импортозамещения, с кадровым обеспечением.
Отдельно в Едином плане обозначены и вызовы для долгосрочной макростабильности.
«В условиях структурной перестройки необходимо обеспечить сбалансированное развитие спроса и предложения, не допустить повышенного инфляционного давления. Основная задача здесь — развитие экономики предложения, обеспечение роста производства, направленного на удовлетворение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. На фоне повышенной потребности в бюджетных расходах, связанных с обеспечением обороны и безопасности, а также выполнением принятых социальных обязательств, важной задачей является обеспечение сбалансированности бюджета, приоритизация бюджетных расходов», — говорится в документе.
Также в едином плане сказано о новых требованиях к рынку труда, а это предполагает повышение его гибкости, долгосрочные меры по повышению уровня участия в рабочей силе, снижению профессионально-квалификационных дисбалансов, обеспечению «качественного» притока мигрантов. При этом «вызовом является обеспечение роста производительности труда темпами выше исторически сложившихся».
«Климатическая повестка и вопросы низкоуглеродного развития будут способствовать долгосрочным изменениям глобальной структуры производства и потребления, снижению спроса на традиционные товары российского экспорта — нефть и уголь. Для России это, с одной стороны, создает риск снижения экспорта (в том числе неэнергетического), а с другой — мощный стимул к технологической перестройке промышленности, энергетики и транспорта, к инвестициям в проекты по снижению выбросов, включая проекты по лесовосстановлению», — отмечено в документе.
Указано также, что по мере повышения уровня социально-экономического развития растут требования граждан к качеству государственных услуг, в целом к качеству жизни, при этом «рост запросов в некоторых случаях опережает скорость изменений». Соответственно, необходимо не просто повышать объемы оказания услуг со стороны государства и бюджетной сферы, но и повышать их качество и доступность на всей территории страны; новые возможности в этой сфере создают цифровые технологии, отмечено в едином плане по достижению национальных целей.
«Высокое качество жизни должно быть обеспечено на всей территории страны. Данная задача не решается перераспределением ресурсов — необходимо появление и развитие новых центров экономического роста. Ключевое условие эффективного развития регионов в среднесрочной перспективе — наращивание собственной доходной базы. Федеральные проекты должны быть катализатором проектов региональных. Также необходимо обеспечить интеграцию и развитие новых территорий, а также приоритетное развитие геостратегических территорий Российской Федерации, определенных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года», — говорится в документе.