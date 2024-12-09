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Демограф предложил изменить систему налогообложения для сохранения семей

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

В России нужно изменить систему налогообложения таким образом, чтобы быть семейным человеком было выгоднее. Об этом сообщил независимый демограф Алексей Ракша.

В пресс-центре Национальной службы новостей он рассказал, что в Франции единицей налогообложения выступает семейная ячейка, налоги платит семья. В таком случае быть семейным человеком выгоднее, чем одиноким. Он подчеркнул, что Франция — лидер в Европе по рождаемости.

«Я считаю, что в России нужно перестраивать систему налогообложения, если мы хотим, чтобы у нас было больше браков и меньше разводов. Нужна большая поддержка со стороны государства», — сказал Алексей Ракша.

Он отметил, что при этом не надо прибегать к крайностям, чтобы чиновники отвечали за число разводов в регионе, как было в Китае, где в итоге люди просто перестали жениться, так как развестись стало сложнее.

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года на 360 тысяч заключенных браков зарегистрировано 318 тысяч разводов. По словам эксперта, это связано в том числе с тем, что в современной жизни семья перестает быть ячейкой общества.