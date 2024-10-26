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Демограф нашёл интересный способ повысить рождаемость в России

Для того, чтобы в России ещё больше поддерживали рождаемость и повышали демографию страны, необходимо ввести безусловный маткапитал на второго и третьего ребёнка. С таким предложением выступил демограф Алексей Ракша.

Источник: Freepik

«Это должно быть по 1,5−2 миллиона и на второго, и на третьего ребёнка. Рождаемость вторых детей серьёзно обвалилась за последние годы. Эти суммы соответствуют примерно одной дополнительной комнате в жильё», — заявил эксперт в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Ракша уверен, что такие выплаты смогут поднять рождаемость в России минимум на 12−15 процентов. Страна войдёт в список лидеров среди стран Европы. На такие пособия государству придётся тратить 1,2 триллиона рублей в год — 0,65 процента ВВП.

А ранее депутат ГД Андрей Гурулёв выступил с предложением ввести налог на бездетность, похожий на тот, что действовал во времена СССР. По мнению парламентария, вырученные средства можно будет направлять на поддержку детдомов и сирот. Основная проблема остаётся в том, что налог будут должны платить и россияне, которые не могут иметь детей по медицинским причинам.