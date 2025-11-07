Демограф: к чему приведут генетические изменения славян

Генетические изменения
Исследование Института общей генетики РАН, представленное на конференции «Генетика-2025», показывает стремительные изменения в демографическом составе российских мегаполисов. Согласно данным ученых, лишь 5% жителей Москвы сегодня могут претендовать на звание коренных москвичей в трех поколениях. Основное население столицы сейчас представляет собой сложную смесь различных этнических групп.
Как отмечает старший научный сотрудник ИОГен РАН Алеся Грачева, «значительно увеличилась доля мигрантов из дальних регионов». Особую озабоченность у ученых вызывает разница в рождаемости: если коренное население в среднем имеет 1−2 ребенка, то мигранты демонстрируют устойчивую модель многодетности — по 3−4 ребенка в семье. Такой демографический дисбаланс уже в ближайшие десятилетия может привести к фундаментальным переменам — в городах начнут преобладать другие культуры, религии и традиции.
Кроме того, исследование выявило феномен формирования этнических анклавов в мегаполисах. Мигранты демонстрируют высокий уровень брачной ассортативности, предпочитая создавать семьи внутри своей этнической группы. В Москве сложились районы компактного проживания. Так, таджики и узбеки сосредоточены в Бирюлево, а в Центральном округе высока концентрация проживания армян, азербайджанцев и грузин. Похожие модели расселения наблюдаются в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Эти процессы, с одной стороны, помогают адаптации мигрантов, с другой — создают определенные сложности для социальной интеграции.
Смешанный характер населения мегаполисов ставит новые задачи перед наукой и правоохранительной системой. Генетики отмечают необходимость создания отдельных баз данных для городов-миллионников, поскольку существующие региональные базы не отражают реальную генетическую картину. Это важно как для медицинских исследований — изучения наследственных заболеваний, так и для криминалистики — идентификации личности.
Демографическая трансформация
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что Россия стоит на пороге демографической трансформации, которая может изменить страну до неузнаваемости. По его словам, «этнодемографическое замещение — это очень медленная и, с другой стороны, неумолимая вещь, которая будет продолжаться, если Россия не изменит подходы к рождаемости и миграции».
Демограф рисует пугающую перспективу: если текущие тенденции сохранятся или даже ухудшатся, то к концу века население страны может сократиться вдвое — до 70−80 миллионов человек.
«Российская Федерация уполовинится по численности населения. И эти 70 миллионов оставшихся будут выглядеть и генетически, и внешне абсолютно по-другому», — добавил он.
По его мнению, «корень проблемы — даже не миграция как таковая, а низкая рождаемость непосредственно тех, кто проживает на территории Российской Федерации, что характерно не только для русских, но и для татар и других народов». Выходом из ситуации должен стать «курс на большую российскую семью, где в среднем будет по три-четыре ребенка».
«Либо мы имеем свою позицию и видение на долгие десятилетия, куда стремится страна, либо строя прогнозы, мы оправдаем все существующее и отдаемся на волю волн внешних процессов», — заключил Крупнов.