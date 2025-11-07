Демограф: к чему приведут генетические изменения славян

По его мнению, «корень проблемы — даже не миграция как таковая, а низкая рождаемость непосредственно тех, кто проживает на территории Российской Федерации, что характерно не только для русских, но и для татар и других народов». Выходом из ситуации должен стать «курс на большую российскую семью, где в среднем будет по три-четыре ребенка».