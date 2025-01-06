Деми Мур получила «Золотой глобус»

До этого Юра Борисов стал первым россиянином, который получил номинацию на «Золотой глобус». Актер прошел в финал отбора с ролью в комедийно-драматическом фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Тем не менее лучшим актером второго плана был признан американец Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».