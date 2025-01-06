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Деми Мур получила «Золотой глобус»

Актриса Деми Мур получила «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Субстанция». Об этом сообщает CBS News.

Источник: AP 2024

Также лауреатами этой премии стали Питер Строган за лучший сценарий — с фильмом «Конклав», Коллин Фаррелл — за лучшую мужскую роль в сериале «Пингвин», Хироюки Санада получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале за роль в «Сёгуне».

Лучшим мультфильмом года был признан «Поток», а лучшим режиссером — Брэди Корбет, снявший фильм «Бруталист».

До этого Юра Борисов стал первым россиянином, который получил номинацию на «Золотой глобус». Актер прошел в финал отбора с ролью в комедийно-драматическом фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Тем не менее лучшим актером второго плана был признан американец Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».