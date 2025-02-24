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Деми Мур получила награду Гильдии киноактеров США

Актриса Деми Мур получила награду Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Субстанция».

Источник: Газета.Ру

Трансляцию церемонии вручения премии вел стриминговый сервис Netflix.

Конкурентами Мур в этой номинации составили Памела Андерсон, сыгравшая в фильме «Шоугерл», Синтия Эриво, исполнившая главную роль в картине «Злая: Сказка о ведьме Запада», Карла Гаскон сыгравшая в фильме «Эмилия Перес» и Майки Мэдисон за главную роль в драме «Анора».

Премию Гильдии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Зои Салдана за работу в «Эмилии Перес». Помимо нее, за статуэтку боролись Моника Барбаро, Ариана Гранде, Даниэль Дедуайлер и Джейми Ли Кертис.

За роль в «Субстанции» Мур уже получила «Золотой глобус», а также номинирована на «Оскар». Церемония вручения призов Американской киноакадемии пройдет 2 марта.

Гильдию киноактеров США учредили в 1933 году. Она является профсоюзом, который представляет интересы артистов кино и телевидения, работников индустрии. Премию организация учредила только в 1995 году и каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за достижения в области актерского мастерства.