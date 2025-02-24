Деми Мур получила награду Гильдии киноактеров США

Гильдию киноактеров США учредили в 1933 году. Она является профсоюзом, который представляет интересы артистов кино и телевидения, работников индустрии. Премию организация учредила только в 1995 году и каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за достижения в области актерского мастерства.