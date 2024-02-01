Деми Мур дала совет своим дочерям из-за болезни Брюса Уиллиса

Также Деми Мур обратилась к семьям всех тех, кто страдает тем же заболеванием, что и ее бывший муж. Она призвала родственников людей с деменцией «отпустить» прошлое больных и не страдать по ним прежним, а наслаждаться настоящим. «Думаю, самое важное, чем я могла бы поделиться, — это просто принять то, кем ваши родные стали теперь. Когда вы отпустите то, кем они были, вы действительно сможете остаться в настоящем и принять радость и любовь, которые есть здесь и сейчас», — поделилась Мур. По ее мнению, это и есть настоящее проявление любви — ценить своих близких, несмотря на обстоятельства.