Деми Мур дала совет своим дочерям из-за болезни Брюса Уиллиса

Бывшая жена Брюса Уиллиса актриса Деми Мур сделала признание в интервью Энди Коэну в эфире шоу Radio Andy на радиостанции SiriusXM. Актриса пришла в студию в рамках промокампании нового проекта со своим участием — второго сезона сериала «Вражда».
Звезда «Привидения» рассказала о совете, который она дала их с Уиллисом дочерям — Скаут, Таллуле и Румер — на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции звездного отца.
«Я поделюсь с вами тем, что говорю своим детям: важно ценить своих близких и держаться не за то, чего нет, а за то, что есть у вас прямо сейчас. Потому что в этом и есть великая красота, нежность, любовь и радость», — сказала актриса.
Коллега актрисы по сериалу Хлоя Севиньи призналась, что ее мама тоже страдает от возрастных изменений.
Также Деми Мур обратилась к семьям всех тех, кто страдает тем же заболеванием, что и ее бывший муж. Она призвала родственников людей с деменцией «отпустить» прошлое больных и не страдать по ним прежним, а наслаждаться настоящим. «Думаю, самое важное, чем я могла бы поделиться, — это просто принять то, кем ваши родные стали теперь. Когда вы отпустите то, кем они были, вы действительно сможете остаться в настоящем и принять радость и любовь, которые есть здесь и сейчас», — поделилась Мур. По ее мнению, это и есть настоящее проявление любви — ценить своих близких, несмотря на обстоятельства.
Об ухудшающемся здоровье звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» заговорили в 2015 году — источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с «ухом», через которое суфлер подсказывал текст. Это было во время его дебютной роли на Бродвее — в постановке по книге Стивена Кинга «Мизери» (Misery), где Уиллис сыграл Пола Шелдона. Также актер испытывал серьезные трудности во время съемок фильма режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» (2019).
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Однако позднее стало известно, что у знаменитости диагностирована лобно-височная деменция. Этой осенью жена артиста рассказала, что в какой-то момент постаралась честно объяснить маленьким дочерям, что происходит с их отцом, но она не уверена, осознает ли свою болезнь сам Уиллис. Она добавила, что «от осознания того, что именно происходит с Брюсом, ей стало немного легче».
В октябре о встречах с ним рассказал его друг — режиссер Гленн Гордон Карон. Он признался, что болезнь начала брать свое и актер потерял радость жизни.
Уиллис был женат на Деми Мур с 1987 по 2000 год. У актеров есть три дочери: 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. Экс-супруги остались после развода в дружеских отношениях, актриса — постоянный гость на семейных праздниках в доме Уиллиса и его нынешней жены. Сейчас Крепкий Орешек женат на Эмме Хеминг, они растят двух дочерей — Мейбл и Эвелин.