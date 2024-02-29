Деменцию назвали болезнью современной цивилизации. Факты

«У древних греков было очень мало — но мы их нашли — упоминаний о чем-то похожем на легкие когнитивные нарушения. У римлян обнаружили как минимум четыре утверждения, указывающие на редкие случаи развития деменции, но мы не сумели определить, идет ли речь конкретно о болезни Альцгеймера», — сказал руководитель исследования, профессор Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии Калеб Финч.