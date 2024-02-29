Деменцию назвали болезнью современной цивилизации. Факты

Новый анализ классических греческих и римских медицинских текстов показывает, что тяжелая потеря памяти и болезнь Альцгеймера, часто встречающиеся сегодня — были чрезвычайно редкими 2 — 2,5 тыс. лет назад, во времена Аристотеля, Галена и Плиния Старшего. Об этом пишет ЕurekAlert cо ссылкой на исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии (США) и опубликованное в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.
- Аристотель — древнегреческий философ и эрудит;
- Плиний Старший — древнеримский писатель-эрудит, автор крупнейшего энциклопедического сочинения античности «Естественная история»;
- Гален — древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения.
Выводы ученых: болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции являются заболеваниями современной окружающей среды и образа жизни. Причина в том, что люди мало двигаются, а воздух загрязнен.
«У древних греков было очень мало — но мы их нашли — упоминаний о чем-то похожем на легкие когнитивные нарушения. У римлян обнаружили как минимум четыре утверждения, указывающие на редкие случаи развития деменции, но мы не сумели определить, идет ли речь конкретно о болезни Альцгеймера», — сказал руководитель исследования, профессор Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии Калеб Финч.
Древние греки признавали, что старение обычно вызывает проблемы с памятью, которые современные ученые назвали бы легкими нарушениями когнитивных функций, но никак не серьезной потерей памяти, речи и мышления, как бывает при Альцгеймере и других типах деменции.
Когнитивные функции — наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем. Одной из основных причин их нарушения является болезнь Альцгеймера, симптомами которой становятся потеря памяти, нарушение речи, потеря способности ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой.
Калифорнийские исследователи тщательно изучили большую часть древних медицинских сочинений древнегреческого врача и философа Гиппократа и его последователей. В тексте перечислены такие недуги пожилых людей, как глухота, головокружение и расстройства пищеварения, но не упоминается потеря памяти.
Спустя столетия в Древнем Риме появилось несколько упоминаний. Гален отмечает, что в возрасте 80 лет некоторым пожилым людям становится трудно осваивать что-то новое. Плиний Старший написал, что сенатор и знаменитый оратор Марк Валерий Мессала Корвин забыл собственное имя. У древнеримского политика и философа, считающегося одним из величайших ораторов, Цицерона говорится, что «пожилая глупость… свойственна старикам, но не всем».
Ученые предположили, что по мере того, как римские города становились более плотно населенными, а состояние окружающей среды становилось хуже, ухудшались и когнитивные функций людей. Кроме того, римские аристократы использовали свинцовые кухонные принадлежности, свинцовые водопроводные трубы и даже добавляли в вино ацетат свинца (органическое химическое соединение, свинцовая соль уксусной кислоты), чтобы подсластить его, невольно отравляя себя мощным нейротоксином.
Примечательно: некоторые древние авторы признавали токсичность материалов, содержащих свинец, но прогресс в отношении к этому вопросу появился лишь в начале 20-го века. Некоторые ученые видят в отравление свинцом причину падения Римской империи, пишет ЕurekAlert.
Для сравнения геронтологи привели современную модель старения у индейцев Цимане. Коренной народ боливийской Амазонии (как греки и римляне в древние времена), ведут доиндустриальный образ жизни, очень физически активный. У них чрезвычайно низкий уровень слабоумия.
Международная команда исследователей под руководством профессора психологии, геронтологии и профилактической медицины в Школе Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии Маргарет Гатц обнаружила, что среди стариков народа Цимане лишь 1% страдают деменцией. По данным Ассоциации Альцгеймера, 11% людей в возрасте 65 лет и старше в США сталкиваются с деменцией. Данные привел портал Университета Южной Калифорнии.
По мнению ученых, такой статистический разрыв между народом, живущим по доиндустриальному укладу и остальным современным миром, указывает на то, что окружающая среда является огромным определяющим фактором риска деменции.
Ранее специалисты из Центра белковой диагностики (PRODI) при Рурском университете в Бохуме изобрели уникальный иммуно-инфракрасный датчик, который может предупредить болезнь Альцгеймера за 17−20 лет до ее наступления. Устройство способно находить в крови нездоровые белки, накопления которых в будущем могут сформировать в голове бляшки и привести к деменции.