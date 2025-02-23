Дембельский альбом. Полюбуйтесь армейскими фотографиями российских звезд

Именитый актер и режиссер не раз признавался в интервью, что армия научила его многому. Михалкова призвали в 1972 году. К этому времени он успел сняться в фильмах «Приключения Кроша», «Дворянское гнездо» и «Красная палатка» и окончить режиссерский факультет ВГИКа. По идее, Михалкова должны были отправить в «мосфильмовский» кавалерийский полк, который базируется в подмосковном Алабино. Но призывник вызвался служить на Камчатке.