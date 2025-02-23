Дембельский альбом. Полюбуйтесь армейскими фотографиями российских звезд

Никита Михалков: самый знаменитый матрос Камчатки
Именитый актер и режиссер не раз признавался в интервью, что армия научила его многому. Михалкова призвали в 1972 году. К этому времени он успел сняться в фильмах «Приключения Кроша», «Дворянское гнездо» и «Красная палатка» и окончить режиссерский факультет ВГИКа. По идее, Михалкова должны были отправить в «мосфильмовский» кавалерийский полк, который базируется в подмосковном Алабино. Но призывник вызвался служить на Камчатке.
«Я служил на флоте на Тихом океане. В ответственной несвободе есть своя прелесть. В армии я научился терпению доводить начатое до конца!» — такими словами Михалков вспоминал службу в интервью СМИ.
Когда Никиту Михалкова призвали, ему было 27 лет, а служил он с парнями, которым было по 19 лет. Сослуживцы признавались, что уважали Михалкова- «переростка».
Будущий режиссер прослужил в армии год, за который стал звездой художественной самодеятельности флотилии. На концертах с его участием матросы с открытыми ртами слушали байки из жизни столичной актерской среды. А местные девушки называли Михалкова «самом знаменитым матросом Камчатки».
«Истинной страстью Михалкова были длинные монологи о его блестящем таланте, проявлениях зрительской любви, киношных драках. Кстати, раздавать автографы и фотографироваться Михалков любил уже тогда», — рассказал СМИ бывший сослуживец режиссера.
Григорий Лепс: спортсмен, каких поискать
Сочинец Григорий Лепс служил в суровом Хабаровском крае. А армию его призвали после музыкального училища. Певца направили в ремонтную роту, которая «обслуживала» военный ремонтный автозавод. В армии, кстати, Лепс познакомился со многими своими друзьями и коллегами по музыкальной сфере. Певец до сих поддерживает с ними прекрасные отношения.
Лепс-солдат не только играл и пел в ротном рок-ансамбле, но и лучше сослуживцев бегал кросс. Да и вообще показывал чудеса спортивной подготовки.
О службе певец вспоминает с теплотой и признается, что одно время даже хотел остаться на сверхсрочку. Но потом передумал.
Владимир Вдовиченков: черный танкер-черный танкер
Актер Владимир Вдовиченков окончил мореходную школу № 42 в Кронштадте: семь месяцев учился специальности «машинист котельной». После окончания учёбы Владимир был отправлен в город Мурманск, где полтора года проработал на сухогрузе «Игла». Далее будущая звезда «Бумера» служил на водоналивном танкере в Балтийске. В общей сумме Вдовиченков отдал военной службе порядка четырех лет на Балтийском и Северном флоте.
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Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко родился в семье потомственных военных: его папа и дедушка были офицерами. Сергей с отличием окончил Военную космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. После распределения на службу попал на космодром Плесецк, где занял должность инженера-энергетика по обеспечению космических комплексов, позже получил повышение в звании до старшего лейтенанта. Участвовал в подготовке стартовых площадок к пускам космических ракет.