Делягин: как «эффект Долиной» превратил банкротство в оружие

Именно для пресечения этой опасной тенденции на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о несгораемом долге. Его цель — закрыть правовую лазейку, позволяющую продавцу через суд вернуть себе проданное имущество, а затем списать долг за него через процедуру банкротства. Поправка в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предполагает внесение в перечень «несгораемых» долгов обязательств, возникших в результате расторжения сделки по инициативе самого должника. Это означает, что если продавец через суд вернул себе, например, квартиру, но отказался возвращать покупателю деньги, этот долг уже нельзя будет аннулировать, объявив себя банкротом. «Таким образом, мошенническая схема потеряет свой главный инструмент — легальную возможность навсегда избавиться от финансовой ответственности», — объяснил Делягин.