Делягин: как «эффект Долиной» превратил банкротство в оружие

Банкротство как симптом кризиса
Число граждан России, прошедших через процедуру банкротства, превысило 2,22 миллиона человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные единого реестра «Федресурс». В прошлом году судебный статус банкрота получили почти 568 тысяч человек, что на 31,5% больше, чем в 2024 году (431,8 тысячи). Еще 61,3 тысячи человек были признаны банкротами во внесудебном порядке.
Процедура банкротства физических лиц заработала в России в 2015 году и первые три года темпы роста банкротств достигали 50−70%, но сейчас стабилизировались на отметке 20−30%. При этом суды стали реже утверждать реструктуризацию долгов. В 2025 году таких решений было 37,8 тысячи против 49,8 тысячи годом ранее. Как отмечает РБК, отчасти это объясняется тем, что кредиторы все чаще договариваются с должниками напрямую — количество внесудебных соглашений о рассрочке выросло в 2,3 раза, а их доля увеличилась с 0,3% до 5% от общего числа процедур.
Почти все дела (97,3%) по-прежнему возбуждаются по заявлению самих должников. Также в прошлом году на 22,9% выросло число внесудебных банкротств — до 68,3 тысячи случаев.
Официальные цифры, по словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, не дают полной картины, но и их достаточно, чтобы говорить о тревожном тренде.
«Рост банкротств — это не просто статистика по несостоятельным должникам. Это прямое свидетельство разрушения экономики. И такие схемы, как “эффект Долиной” — лишь один из самых наглядных и циничных частных случаев этого системного разрушения», — утверждает депутат. Он связывает это с макроэкономической политикой, из-за которой предприятия и граждане оказываются в заведомо невыгодных условиях. «Сейчас значительная часть малого бизнеса думает не о том, как жить, а о том, когда закрыться», — добавил парламентарий.
Особую тревогу у депутата вызывает системный характер банкротств, связанных с мошенническими схемами по типу «эффекта Долиной». По его оценке, эта практика не просто исказила статистику, а целенаправленно разрушила основы гражданского оборота, поставив под удар рынок вторичной недвижимости. В разговоре с ВФокусе Mail депутат заявил, что судебная система превратилась в инструмент перераспределения собственности в пользу недобросовестных лиц.
«Мошенничество по схеме Долиной при поддержке российской судебной системы, а иногда и прокуратуры, имело место быть, и оно внесло свой вклад в статистику», — пояснил он.
Именно для пресечения этой опасной тенденции на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о несгораемом долге. Его цель — закрыть правовую лазейку, позволяющую продавцу через суд вернуть себе проданное имущество, а затем списать долг за него через процедуру банкротства. Поправка в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предполагает внесение в перечень «несгораемых» долгов обязательств, возникших в результате расторжения сделки по инициативе самого должника. Это означает, что если продавец через суд вернул себе, например, квартиру, но отказался возвращать покупателю деньги, этот долг уже нельзя будет аннулировать, объявив себя банкротом. «Таким образом, мошенническая схема потеряет свой главный инструмент — легальную возможность навсегда избавиться от финансовой ответственности», — объяснил Делягин.
Суды как механизм кризиса
Главная претензия парламентария направлена не на абстрактную «систему», а на ее конкретное воплощение — суды, которые, по его мнению, превратились из арбитров в механизм, усугубляющий экономический кризис. Депутат напомнил, что еще в 2015 году Верховный суд принял разъясняющее постановление, призванное блокировать мошеннические схемы с признанием сделок недействительными. Однако, как констатировал Делягин, высшая судебная инстанция оказалась не услышана на местах.
«Прецедентного права у нас нет. Решение Верховного суда — это просто ориентиры, не более того», — отметил экономист. По его словам, отсутствие обязательной силы у разъяснений ВС привело к тому, что большинство судов низших инстанций попросту решили игнорировать установленную правовую позицию, что привело фактически к легализации мошеннических схем.
Для разрыва этого порочного круга Делягин предлагает две фундаментальные меры: повышение порога для банкротства физлиц в рублях в соответствии с реальным ростом цен и реальным падением уровня жизни людей и судебную реформу, направленную на обеспечение единообразия судебной практики, чтобы решения Верховного суда перестали быть «просто ориентирами» и стали обязательными правилами для всех.