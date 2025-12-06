«Дело волчат». Как советские мажоры в 1943 году организовали в Москве «Четвертый рейх»

В этом деле с самого начала было два плана. Первый касался школьников, которые поклонялись фашистским идеям, упивались «Майн кампф» и мечтали о победе Германии. Второй план касался тех, кто за ними стоял.
«Дело волчат». Убийство на Большом Каменном
О тайном обществе под названием «Четвертый рейх» («Четвертая империя») стало известно после двойного убийства на Большом Каменном мосту в непосредственной близости от Кремля. По официальной версии следствия, сын наркома авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина — 15-летний ученик школы № 175 Владимир Шахурин — 3 июля 1943 года застрелил свою подругу Нину Уманскую, дочь советского дипломата Константина Уманского.
Девочка была убита одним точным выстрелом в затылок. После чего, по версии следствия, Владимир Шахурин попытался покончить с собой, выстрелив себе в висок. Пуля прошла навылет, и, когда к месту убийства прибежали милиционеры, подросток еще дышал. Он умер в больнице через два дня, не приходя в сознание.
При обыске в комнате у Владимира Шахурина был найден дневник. Из него-то и стало ясно, что юноша был одним из членов тайной организации «Четвертый рейх», названной по аналогии с Третьим рейхом нацистов. Кроме Шахурина в организацию входили другие сыновья высокопоставленных чиновников: наркомов, генералов и высших управленцев. Все они были образованными и даже одаренными учениками школы № 175.
Юноши бредили идеями нацизма, любовались его эстетикой и давали друг другу нацистские воинские звания. Каждый из них был знаком с «Майн кампф» Адольфа Гитлера — эту книгу можно было найти в библиотеке родителей. Но самое главное — «волчата» знали, что никогда не получат власть от отцов по наследству, и поэтому бредили ее захватом. И это в то время, когда их страна рвала жилы, чтобы сокрушить фашистскую гадину. Когда их ровесники умирали от голода в осажденном Ленинграде и подрывали здоровье, стоя по 16 часов у станка. Когда нацисты терзали тела юных партизан — подростков и детей, когда сжигали в сараях населения целых деревень вместе с младенцами.
Юных нацистов это ничуть не смущало. Видимо, они чувствовали себя представителями иной расы и верили, что в случае победы Германии им уготована какая-то особая роль — роль предателей.
Следователи пришли к выводу, что к гибели подростков привел тот факт, что Владимир Шахурин проговорился Нине Уманской о существовании «Четвертого рейха», испугался, что она расскажет взрослым, и поэтому убил девушку, а потом покончил с собой.
«Дело волчат». Кто входил в «Четвертую империю»?
В списке, который был составлен по записям дневника Владимира Шахурина, в организацию входило семь или восемь человек.
Это были Серго и Вано Микояны, сыновья министра внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Серго было 14 лет, а Вано — 16. По некоторым данным, пистолет «Вальтер», из которого были застрелены Владимир Шахурин и Нина Уманская, был принесен на мост Вано Микояном. Он же мог стать свидетелем преступления.
Леонид Барабанов — сын секретаря Анастаса Микояна.
15-летний Петр Бакулев, сын знаменитого хирурга, члена АН и АМН Александра Бакулева.
15-летний Феликс Кирпичников, сын начальника Управления оборонной промышленности Госплана генерала Петра Кирпичникова.
Артем Хмельницкий, сын генерал-лейтенанта Рафаила Хмельницкого. В 1943 году Хмельницкий был начальником выставки трофейной техники. Но в 1941 году его отстранили от командования стрелковым корпусом, после того как он в боевых условиях не смог справиться с организацией контрнаступления на Смоленск.
15-летний Леонид Реденс, сын известного чекиста Станислава Реденса, расстрелянного в 1940 году. Матерью Леонида была Анна Аллилуева — сестра жены Сталина Надежды Аллилуевой.
Это имена тех, кто известен. На самом деле школьников могло быть больше — от 12 до 15 человек.
«Дело волчат». Исторические обстоятельства
Удивительным делом громкое убийство случилось за два дня до начала Курской битвы, где нацистская Германия мечтала взять реванш и переломить ход войны в свою пользу.
Как раз накануне сражения советские оружейники нашли способ борьбы с немецкими «Тиграми», имевшими толстую лобовую броню. Были изобретены и внедрены в производство ПТАБы — противотанковые авиационные бомбы, способные кумулятивным зарядом с первого раза прожигать броню немецких танков.
Но перед сражением выяснилось, что целые партии советских самолетов, способных нести эти бомбы, имеют производственные дефекты, которые не позволяют поднять их в воздух без риска для пилотов. Военный историк Виталий Горбач приводит такие цифры: из строя оказалось выведено 358 самолетов, среди которых было 197 истребителей Як-7/9 и Як-1, 27 истребителей Ла-5, 125 штурмовиков Ил-2 и 9 других самолетов.
Основной проблемой стал срыв полотна и обшивки с крыльев. Причины были разными — от покрытия поверхности некачественным авиационным лаком до использования клея, не предназначенного для самолетов, и некачественных материалов.
Именно 3 июля через несколько часов после убийства на Большом Каменном мосту в Кремле состоялось экстренное совещание по этому вопросу. На нем присутствовали начальник генштаба маршал Александр Василевский, маршал артиллерии Николай Воронов, авиаконструктор Александр Яковлев и Петр Дементьев, заместитель наркома авиационной промышленности. Если бы не выстрелы на мосту, скорее всего, на совещании присутствовал бы и Алексей Шахурин — нарком авиационной промышленности СССР.
Сталин был в ярости. По словам Яковлева, он назвал произошедшее «работой на Гитлера», прямым вредительством, а бракоделов назвал «самым коварным врагом».
Положение было срочно исправлено. На химзаводы, выпускающие лаки и клеи, были отправлены проверки, масштабная проверка прошла на 166-м авиазаводе, эвакуированном в Омск. Одновременно инженеры приступили к ремонту бракованных самолетов — к 10 июля на Курской дуге в строй было введено 577 отремонтированных машин. Последствия диверсии были ликвидированы.
Понимал ли Сталин, что убийство на Большом Каменном мосту и диверсия в авиапромышленности СССР могут быть связаны? Возможно, да, но 1943 год — это все же не 1941 год. Делать перестановки в управлении оборонной промышленности накануне решающей битвы с нацистами Сталин не рискнул. Поэтому все присутствовавшие на совещании сохранили свои головы, хотя и перепугались не на шутку.
«Дело волчат». Наказание
Остались без наказания не только люди, напрямую ответственные за качество выпуска советских военных самолетов, но и все родители «юных нацистов». Они сохранили должности и спокойно продолжили работать. Алексей Шахурин был осужден на семь лет лагерей, но уже после войны. Видимо, было за что. Вячеслав Молотов так прокомментировал его срок: «Мало дали!».
С детишками обошлись более чем мягко. С 5 по 12 июля их арестовали и содержали во внутренней тюрьме НКВД полгода. Все они сидели в двухместных камерах, причем вторыми заключенными были стукачи.
После чего юнцы были высланы на год в различные города Сибири и Средней Азии. Через год им было позволено вернуться к родителям. Вместе эти люди больше никогда не собирались. Никаких репрессий по отношению к ним тоже не применялось.
Петр Бакулев стал специалистом в области радиолокационных систем. Его изобретения до сих пор работают в радиолокациии зенитно-ракетных комплексов «Куб», «Бук» и в комплексе стыковки космического аппарата «Игла».
Серго Микоян окончил МГИМО и сделал карьеру в политологии. В 1990 году уехал в США.
Вано Микоян стал известным авиаконструктором.
Леонид Реденс окончил Инженерный институт.
О других членах «Четвертого рейха» ничего не известно. Есть вероятность, что они выехали из России, как только им позволила политическая обстановка.
«Дело волчат». Какие детали не дают покоя историкам
Казалось бы, все понятно. Мажоры «поиграли» в нацистов и получили по заслугам. Однако исследователей дела настораживают следующие детали.
Несмотря на то что дело по убийству на мосту давно рассекречено, полностью его никто не видел. Для доступа нужно получить согласие всех фигурантов дела, а сделать это нереально хотя бы потому, что они живут в разных странах.
Отец убитой Нины Уманской Константин Уманский в первые дни заметался, пытаясь узнать о причинах трагедии у друзей. Но уже в день похорон дочери он смирился с ее гибелью и тогда же вместе с женой уехал в Мексику на место дипломатической службы.
Мать погибшего Владимира Шахурина была убеждена, что Нину и его сына убили посторонние люди. Отчаявшаяся женщина писала во все инстанции, умоляя найти настоящих убийц, но тщетно.
Нина Уманская была убита одним-единственным точным выстрелом в затылок. Это напоминало казнь спецслужб, а не выстрел неопытного школьника. Исследователи отмечали, что выстрел был произведен почти в упор снизу вверх. Рука палача не дрогнула.
До конца так и не была выяснена роль Вано Микояна, принесшего Шахурину пистолет. Высказываются версии, что он присутствовал на мосту в момент убийства и должен был после расправы унести пистолет с собой.
Как уверяют некоторые исследователи, на пистолете не оказалось отпечатков пальцев Владимира Шахурина.
Тела Нины Уманской и Владимира Шахурина были быстро кремированы. Это исключало повторную экспертизу.
Некоторые исследователи всерьез считают, что за подростками стояли более опытные и взрослые «камрады». Есть предположения, что ниточки вели в ближайшее окружение Сталина. То есть в Кремле даже в 1943 году могли находиться люди, ждавшие победы Германии.
Высказываются и другие версии, например, что школьники были связаны с сыновьями Никиты Хрущева. Недаром, придя к власти, тот первым делом вычистил архивы. Поэтому всей правды мы, скорее всего, никогда не узнаем. Мажоры из «Четвертого рейха» могли быть низшим звеном заговора и ничего не знать о реальных масштабах организации. Хотя как знать? Все и в самом деле могло быть лишь игрой.