«Дело волчат». Как советские мажоры в 1943 году организовали в Москве «Четвертый рейх»

Юноши бредили идеями нацизма, любовались его эстетикой и давали друг другу нацистские воинские звания. Каждый из них был знаком с «Майн кампф» Адольфа Гитлера — эту книгу можно было найти в библиотеке родителей. Но самое главное — «волчата» знали, что никогда не получат власть от отцов по наследству, и поэтому бредили ее захватом. И это в то время, когда их страна рвала жилы, чтобы сокрушить фашистскую гадину. Когда их ровесники умирали от голода в осажденном Ленинграде и подрывали здоровье, стоя по 16 часов у станка. Когда нацисты терзали тела юных партизан — подростков и детей, когда сжигали в сараях населения целых деревень вместе с младенцами.