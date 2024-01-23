Дело в сочности. Восемь ошибок и пять лайфхаков для идеальных котлет
Разбираемся, какие наши ошибки могут сделать котлеты сухими и как добиться сочности.
Разбираемся, какие наши ошибки могут сделать котлеты сухими и как добиться сочности.
Котлеты просто обязаны быть сочными. Если это не так, то какой смысл их жарить, ведь они будут невкусными, даже если вы возьмете самое лучшее мясо. При этом для получения сочных и шкворчащих котлет достаточно всего-то не допустить некоторых очень простых, но фатальных ошибок.
Рассказываем о самых распространенных ошибках при приготовлении котлет и как их можно исправить. Бонус в конце: лайфхаки, которые дадут сочность любому фаршу и жареным котлетам.
Для котлет не нужно мягкое нежное мясо, которые мы можем поджарить в качестве отбивных. Для котлет нужно жирное мясо, с некоторым количеством соединительной ткани. Конечно, не нужно брать одни жилы и жир, но они должны присутствовать. Не срезайте их, не удаляйте жилы, лучше пропустите мясо через мясорубку пару раз, тогда все жилы и соединительные пленки разобьются, дадут сочность и насыщенный вкус.
В котлетном фарше нужен жир. Постное мясо для котлет не подойдет. Чем больше жира, там сочнее котлеты, хотя слишком большое количество жира — тоже плохо. Оптимальное количество — примерно 30%. К говядине лучше добавить жирную свинину, можно взять говяжий жир. Иногда добавляют замороженное сливочное масло, нарезая его небольшими кубиками и вмешивая в фарш на последнем этапе, когда уже положили хлеб.
Хлеб делает котлеты пышными, котлетную массу — пластичной, а еще впитывает влагу и при жарке отдает ее. Так что от него тоже зависит сочность. Можно замачивать хлеб в воде, иногда его размачивают в молоке или в сливках, но это не обязательно.
Часто вместо хлеба в котлеты добавляют яйцо или только взбитый белок. Он склеивает фарш и не дает котлетам разваливаться. Но белок делает котлеты жестче и суше. Поэтому, если у вас не очень жирный фарш, лучше воспользоваться хлебом.
Если котлеты при жарке будут соприкасаться, если будут лежать на сковороде очень плотно, они будут давать сок. Чтобы продукт жарился и образовалась хрустящая корочка, которая будет запечатывать котлеты, на сковороде должно оставаться свободное место.
Если долго держать котлеты на сковороде, они потеряют сочность. Это одна из самых распространенных ошибок кулинаров — слишком долго жарить котлеты.
Котлеты нужно быстро обжарить, а потом довести до готовности, и все. Пара минут на корочку, 8−10 минут на доведение до готовности. Котлеты жарятся очень быстро.
Еще одна частая ошибка: обжарить котлеты, а потом залить их соусом и тушить. Соус — это не плохо, но очень часто в нем передерживают котлеты. Они получаются сухими и не очень вкусными, а могли бы быть очень сочными и запоминающимися. Нельзя тушить котлеты по полчаса и дольше, нужно просто довести до готовности, в течение 7−10 минут. После этого котлеты нужно выключить и подавать с гарниром. Желательно, чтобы они не стояли долго в горячем соусе.
Самые сочные котлеты — только что поджаренные. Когда они остынут, постоят в холодильнике, они потеряют часть сочности. Потом мы разогреваем их. И котлеты уже не будут такими сочными, как сразу после жарки. Еще очень важно, чтобы котлеты не разогревались долго, иначе они потеряют еще больше вкуса и превратятся в сухие невкусные бифштексы.
Поэтому лучше жарить котлеты на один раз, если такой возможности нет, то хотя бы не разогревайте их долго, всего 3−4 минуты — вполне достаточно.
Есть полезные приемы, которые повышают сочность фарша. Например: