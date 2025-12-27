Популярные темы
Дело против комика Останина передали в суд

Его обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, документы по делу комика были утверждены представителями Мещанской межрайонной прокуратуры. Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: за публичные действия, демонстрирующие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства (пункт «в» части 2 статьи 282 УК РФ).