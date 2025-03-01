Дело в циклах. Учёные предрекли новый ледниковый период вместо потепления

О том, что на планете, возможно, идёт не глобальное потепление, а похолодание, многие учёные говорили и раньше, ориентируясь именно на природные циклы. Обращали внимание на некоторые признаки. Например, в первые годы ХХI века ледовый покров в Арктике вдруг стал резко сокращаться. С каждым годом его становилось всё меньше, и минимум льда был зафиксирован в 2012 году. Всё громче звучали голоса, что Северный ледовитый океан на жизни одного поколения освободится ото льда. Говорили даже, что это случится к 2020 или 2025 году.