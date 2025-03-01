Дело в циклах. Учёные предрекли новый ледниковый период вместо потепления

Международная команда исследователей изучила климатические циклы Земли за последний миллион лет и пришла к выводу, что не за горами новый ледниковый период. Ну как не за горами — через 10 тыс. лет. В масштабах возраста планеты это практически мгновение.
Исследование опубликовано в журнале Science.
Помешать могут парниковые газы
Существует теория, что периоды потепления и похолодания на Земле зависят от её положения в пространстве. Наклон оси и особенности вращения планеты влияют на потоки солнечной радиации.
Эта теория задаёт климатические циклы длительностью в 41 и 21 тысячи лет. Есть и более продолжительные циклы, связанные с геометрией земной орбиты. В далёком прошлом, как показывают палеоклиматические исследования, все эти закономерности работали, но за последние 800 тыс. лет ледниковые периоды наступали реже, лишь раз в 100 тыс. лет.
В рамках проведённого исследования международная команда учёных проанализировала связь всех этих параметров и событий (изменений орбиты Земли и смену ледниковых и межледниковых периодов) и пришла к выводу: сейчас мы находимся в стабильном межледниковом периоде, а следующий ледниковый ожидается приблизительно через 10 тыс. лет.
Правда, выбросы углекислого газа, связанные с деятельностью человека, возможно, скорректируют этот сценарий, предупреждают авторы статьи. «Они значительно сбили климат с привычного курса, и это будет иметь долгосрочные последствия», — заявляет один из авторов исследования, Грегор Кнорр из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Имеется в виду, что антропогенные выбросы парниковых газов могут отсрочить наступление следующего ледникового периода на десятки, а может, и на сотни тысяч лет.
В дальнейшем исследователи хотели бы разработать базовую модель климата Земли на ближайшие 10−20 тыс. лет. Они надеются, что она поможет более точно прогнозировать климатические изменения.
Восемь периодов похолодания за 800 тысяч лет
О том, что на планете, возможно, идёт не глобальное потепление, а похолодание, многие учёные говорили и раньше, ориентируясь именно на природные циклы. Обращали внимание на некоторые признаки. Например, в первые годы ХХI века ледовый покров в Арктике вдруг стал резко сокращаться. С каждым годом его становилось всё меньше, и минимум льда был зафиксирован в 2012 году. Всё громче звучали голоса, что Северный ледовитый океан на жизни одного поколения освободится ото льда. Говорили даже, что это случится к 2020 или 2025 году.
Но лёд почему-то перестал сокращаться. Обстановка стабилизировалась, а 2012 год до сих пор остаётся годом, когда площадь ледового покрова в Арктике была самой маленькой за всю историю наблюдений.
"Анализ геологических данных показывает, что климат на Земле менялся всегда, и естественные холодные фазы с разной периодичностью сменялись тёплыми, а потом наоборот, — говорит главный научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков. — Малый ледниковый период завершился не очень-то давно, так что естественно, что после этого стало чуть теплее.
Циклы учёным известны разные. За последние 800 тыс. лет на Земле случилось восемь периодов похолодания, которые сопровождались увеличением оледенения. При этом потепления всегда бывают более «быстрыми», чем похолодания — примерно как сейчас, в последние десятилетия. Но я не сомневаюсь, что потепление остановится и начнётся движение в обратную сторону — к понижению температуры".