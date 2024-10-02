Дело в цене. Названы три совета, которые помогут продать жилье

Эксперт приводит пример: один из собственников пытался продать двухкомнатную квартиру. Цену завысил исходя из своих ожиданий, но несколько месяцев на квартиру не было ни одного звонка. К тому же, интерьер квартиры был изрядно «уставшим» устаревшим, и никто не хотел тратить средства на ремонт. В результате собственник был вынужден снизить цену на 15%, но даже это не привлекло внимания покупателей. Сделка состоялась после того, как владелец обратился к риелтору за анализом ситуации. Агент переупаковал предложение и сообщил, какая цена будет адекватной. Оказалось, что собственник завысил цену на 22%. То, что изначально он пытался продать за 5,88 млн руб., а затем не смог реализовать за 5 млн, нашло отклик только при цене 4,65 млн руб. После пересмотра стоимости покупатель нашелся через пару недель.