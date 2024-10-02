Дело в цене. Названы три совета, которые помогут продать жилье

Риелторы рассказали aif.ru о том, как продать квартиру или дом по лучшей цене, даже если покупателей с деньгами или одобренной ипотекой совсем немного.
Совет 1. Держать ценовой баланс
Когда покупателей мало, а жилье продать нужно, первое правило продавца — выставить корректную цену. Но это вовсе не значит, что скидка в 5−7% от предложений конкурентов гарантирует успешную продажу. Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников призывает не зацикливаться на собственных ожиданиях, иначе одинаково высок риск как продешевить, так и остаться без покупателя.
«Лучше, по возможности, обращаться к статистике и анализировать, по каким ценам были совершены сделки в вашем районе за последний период, — говорит он. — Это поможет установить оптимальную цену и увеличить интерес к вашей квартире. Нужно понимать, что стоимость объекта, указанная на сайтах, — это так называемая этикетная цена. Но это не означает, что квартира или дом будут проданы именно по указанной в объявлении цене».
Эксперт приводит пример: один из собственников пытался продать двухкомнатную квартиру. Цену завысил исходя из своих ожиданий, но несколько месяцев на квартиру не было ни одного звонка. К тому же, интерьер квартиры был изрядно «уставшим» устаревшим, и никто не хотел тратить средства на ремонт. В результате собственник был вынужден снизить цену на 15%, но даже это не привлекло внимания покупателей. Сделка состоялась после того, как владелец обратился к риелтору за анализом ситуации. Агент переупаковал предложение и сообщил, какая цена будет адекватной. Оказалось, что собственник завысил цену на 22%. То, что изначально он пытался продать за 5,88 млн руб., а затем не смог реализовать за 5 млн, нашло отклик только при цене 4,65 млн руб. После пересмотра стоимости покупатель нашелся через пару недель.
Совет 2. Играть на повышение
Чтобы понять, сколько в реальности стоит объект, можно использовать метод лучшей цены на рынке — его еще называют методом аукциона.
«Объясню на примере: нужно было продать “трешку” с хорошим ремонтом и частичной меблировкой, — рассказывает вице-президент Российской гильдии риелторов на Камчатке Татьяна Клюс. — Два месяца квартира стояла без движения. Предложили собственнику метод лучшей цены и снизили стоимость объекта на 30% от самой низкой цены аналогичного объекта на рынке. В первую же неделю на показ приходят три клиента, и цена предложения поднимается от стартовой цены на 1,1 млн рублей. Собственник на данное предложение не соглашается. Еще две недели стоим в продаже по данному методу, лучшего предложения не поступает. Тогда снимаем квартиру с продажи по данному методу, но собственник точно понимает, что стоимость сегодня на рынке другая, и к ней он не готов. Выставляем квартиру по средней цене на рынке, а на время поиска покупателя по данной цене собственник сдаёт объект в аренду».
Совет 3. Следить за трендами
На стоимость объекта может влиять несколько факторов, и состояние самой квартиры — далеко не самый главный. Гораздо полезнее понять, какие районы сейчас наиболее привлекательны для покупателей, какие бонусы они ищут и какие факторы могут повлиять на их решение.
В каждом городе найдутся уникальные тренды, которые могут кардинально изменять ситуацию. Например, с ростом удаленной работы возрастает интерес к квартирам, расположенным в спальных районах — это наглядный пример того, как спрос может меняться. А может быть, что рядом с когда-то депрессивным районом появилась мощная транспортная и социальная инфраструктура — престижная школа, современные торговые центры, модные общественные пространства. И тогда квартиры, которые находятся рядом, тоже будут вызывать повышенный интерес со стороны покупателей. То же самое касается различных проектов по редевелопменту территорий. То, что раньше казалось заброшенным, может внезапно получить новую жизнь и быть проданным по привлекательной стоимости.