Особняки, машины, пароход и бизнес: что может изъять следствие у семьи Агаларовых

Многое, если не все, для потерпевших будет зависеть от пожарной экспертизы, которая установит наличие или отсутствие вины Агаларовых при строительстве и эксплуатации концертного зала. Отметим, что экспертиза готовится уже более года и трех месяцев. Не исключено, что вся вина ляжет на рядовых сотрудников «Крокуса»: ответственного за пожарную безопасность и инженера по обслуживанию противопожарной защиты — их уже допрашивали как подозреваемых в халатности.