Особняки, машины, пароход и бизнес: что может изъять следствие у семьи Агаларовых

Как имущество владельцев Crocus Group Агаларовых оказалось под угрозой ареста
Потерпевшие по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» подали уже принятое следствием ходатайство об аресте активов Араза и Эмина Агаларовых, хозяев сгоревшего концертного зала.
— Просим СК РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус» и ЧОП «Крокус профи» с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц), — рассказал адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов.
По словам юриста, Crocus Group организовала концерт для неограниченного круга лиц в «Крокус сити холле», охраной здания занималось частное охранное предприятие «Крокус профи», за обслуживание не сработавших в нужный момент систем пожаротушения и эвакуационных выходов отвечало АО «Крокус».
Многое, если не все, для потерпевших будет зависеть от пожарной экспертизы, которая установит наличие или отсутствие вины Агаларовых при строительстве и эксплуатации концертного зала. Отметим, что экспертиза готовится уже более года и трех месяцев. Не исключено, что вся вина ляжет на рядовых сотрудников «Крокуса»: ответственного за пожарную безопасность и инженера по обслуживанию противопожарной защиты — их уже допрашивали как подозреваемых в халатности.
Кровавый теракт, напомним, был осуществлен террористами 22 марта 2024 года. Погибло 149 человек, один пропал без вести, еще 609 оказались ранены.
Кто такие Араз и Эмин Агаларовы
Если все же дойдет до судебного ареста активов Араза Агаларова и его сына Эмина, то приставам придется проделать колоссальную работу. Речь о семье из списка Forbes с капиталом размером 1,2 миллиарда долларов.
69-летний Араз Агаларов является президентом и владельцем Crocus Group. Родился в Баку, дружил с Муслимом Магомаевым. По образованию инженер связи и экономист. Его карьера стартовала с должности младшего научного сотрудника в Высшей школе профсоюзного движения. Но в перестройку он вдруг стал снабжать палехскими шкатулками, павловопосадскими платками и матрешками магазины duty-free в московских аэропортах. Непонятно, какое отношение Агаларов имел к таким специфическим русским сувенирам. Однако на заработанную валюту он открыл совместное российско-американское предприятие «Крокус интернэшнл» (переименовано в АО «Крокус»). Так и разбогател.
45-летний сын Агаларова Эмин — совладелец и вице-президент Crocus Group. Родился в Баку, учился в Швейцарии и США. Параллельно он профессионально поет на сцене. Признан заслуженным артистом в российской Адыгее и народным в Азербайджане. Еще у Эмина Агаларова есть собственная компания — агентство недвижимости Agalarov Development.
Какими бизнес-активами владеют отец и сын Агаларовы
Принадлежащее Агаларовым АО «Крокус» приносит громадную выручку, в среднем около 45 млрд рублей в год. При этом, что странно, чистой прибыли там не было ни разу за последние пять лет, всегда фиксировались многомиллиардные убытки.
В задекларированной собственности «Крокуса» 1 пассажирский теплоход, 40 различных автобусов и 74 объекта недвижимости. Общая стоимость может составлять 227,5 млрд рублей — именно в такую сумму в бухгалтерском учете оценены основные средства компании.
На балансе «Крокуса» стоят сотни гектаров земли, зданий и сооружений. Среди них сгоревший «Крокус сити холл», уцелевший «Крокус сити молл», гипермаркеты «Твой дом», ТРЦ «Вегас-2», «Океанариум», а также домовладения, голые участки, инфраструктура, гольф-клуб, пятизвездочный отель в элитных поселках «Миллениум Парк» и Agalarov Estate.
ЧОП «Крокус профи» и рядом не имеет таких масштабов. Эта охранное предприятие было основано Агаларовыми, но сейчас принадлежит их давнему заместителю по безопасности Камилу Алиеву. Финансовые показатели странные. До теракта «Крокус профи» имел активы стоимостью свыше 60 млн рублей и приносил ежегодно около 165 млн выручки при 6 млн чистой прибыли. Но после теракта случился провал: активы сжались до 12 млн, выручка составила всего 61 млн, а вместо прибыли убыток минус 24 млн.
Какой недвижимостью в России владеют отец и сын Агаларовы
Араз Агаларов занимал дюплекс на 229 квадратов в отреставрированном историческом особняке на Малой Бронной возле Патриарших прудов. Стоимость такой квартиры на вторичном рынке может сейчас достигать 200 млн рублей.
Конечно же, у Араза Агаларова есть собственный замок в поселке Agalarov Estate: площадь дома 23 сотки, земли — 1,2 гектара. Находится на реке Беляна в окружении леса по соседству с поместьем Стаса Михайлова. Если смотреть с высоты птичьего полета по карте, в таком домовладении не стыдно будет принять и королевских особ. Цена от миллиарда рублей.
Араз Агаларов возвел рядом с московским зоопарком на Большой Грузинской улице роскошный ЖК «Агаларов Хаус». У него самого там пентхаус на 300 квадратов с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на Москву. Цена около 300 млн рублей.
Не стоящей упоминания кажется двушка в знаменитом брежневском доме-башне на Новом Арбате. Стоимость до 35 мн рублей.
Сын Агаларова пользуется ультрасовременным особняком в папином поселке Agalarov Estate. По задумке дизайнеров сделан легким, словно летящим в воздухе. Внутри все белое. Имеются большая спа-зона с хаммамом и глубоким бассейном, 13 спален, кинотеатр и музыкальная студия, плюс гараж на десяток авто. Цена тот же миллиард.
Также у сына свой пентхаус в папином ЖК «Агаларов Хаус». Почти такой же, как у отца, но на квадрат меньше. Стоимость 299 млн рублей.
