Деликатный вопрос: сколько можно сидеть на унитазе

В уборных висят скрытые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Oddity Central. Главными героями «туалетных комиксов», как правило, становятся курильщики и любители игр на смартфонах — в общем, вроде как не соблюдающие офисный порядок люди. В компании свои действия, которые многие воспринимают как нарушение личных границ, так и поясняют — меры вынужденные, боремся с умышленной тратой рабочего времени.
Кстати, для Китая идея с ограничением времени на посещение уборных не новая. Например, в общественных туалетах страны встречаются таймеры. Касается даже и уборных для туристов на популярных направлениях.
Насчет видеокамер дело сомнительное, а вот что касается таймера, тут можно задуматься и о пользе для организма. Сидеть на унитазе действительно долго не рекомендуется.
Почему нельзя засиживаться в туалете: комментарий проктолога
«Опорожнять кишечник в туалете следует от двух до пяти минут», — пояснила проктолог из Перми с 15-летним стажем Екатерина Стулина.
Если затрачивать на сидение на унитазе больше времени, можно развить геморрой. Нарушение кровотока из-за длительного пребывания в такой позе приводит к застаиванию крови в геморроидальной ткани. Так геморроидальные узлы постепенно увеличиваются и начинают выпадать.
«И чем чаще повторяется ситуация, — продолжила проктолог, — тем острее становится вопрос об операции».