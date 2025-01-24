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Деликатный вопрос: сколько можно сидеть на унитазе

Китайская компания электроакустических технологий Lixun из города Шэньчжэнь выставляет на обозрение коллег фотографии своих сотрудников, которые длительное время сидят на унитазе.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В уборных висят скрытые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Oddity Central. Главными героями «туалетных комиксов», как правило, становятся курильщики и любители игр на смартфонах — в общем, вроде как не соблюдающие офисный порядок люди. В компании свои действия, которые многие воспринимают как нарушение личных границ, так и поясняют — меры вынужденные, боремся с умышленной тратой рабочего времени.

Кстати, для Китая идея с ограничением времени на посещение уборных не новая. Например, в общественных туалетах страны встречаются таймеры. Касается даже и уборных для туристов на популярных направлениях.

Насчет видеокамер дело сомнительное, а вот что касается таймера, тут можно задуматься и о пользе для организма. Сидеть на унитазе действительно долго не рекомендуется.

Почему нельзя засиживаться в туалете: комментарий проктолога

«Опорожнять кишечник в туалете следует от двух до пяти минут», — пояснила проктолог из Перми с 15-летним стажем Екатерина Стулина.

Если затрачивать на сидение на унитазе больше времени, можно развить геморрой. Нарушение кровотока из-за длительного пребывания в такой позе приводит к застаиванию крови в геморроидальной ткани. Так геморроидальные узлы постепенно увеличиваются и начинают выпадать.

Екатерина Стулина
Проктолог

«И чем чаще повторяется ситуация, — продолжила проктолог, — тем острее становится вопрос об операции».