Деликатный вопрос: сколько можно сидеть на унитазе

В уборных висят скрытые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Oddity Central. Главными героями «туалетных комиксов», как правило, становятся курильщики и любители игр на смартфонах — в общем, вроде как не соблюдающие офисный порядок люди. В компании свои действия, которые многие воспринимают как нарушение личных границ, так и поясняют — меры вынужденные, боремся с умышленной тратой рабочего времени.