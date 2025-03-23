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Дельфины совершают массовые самоубийства в США

Токсичное цветение водорослей стало настоящим бедствием для морских обитателей Калифорнии. Дельфины, тюлени и птицы массово страдают от этого явления, пишет издание New York Post.

Источник: Life.ru

Спасательные центры Южной Калифорнии обеспокоены — сообщается о резком росте числа выброшенных на берег дельфинов и больных тюленей. Причина гибели водных обитателей одинакова — отравленные водорослями моллюски. Поедая их, животные накапливают в организме опасные токсины, что приводит к судорогам, поражению мозга и, к сожалению, к смерти.

Согласно данным NBC, токсичные водоросли вредят не только морским млекопитающим, но и птицам. Пеликаны, съевшие заражённых моллюсков, испытывают проблемы с ходьбой и не могут летать, также их мучают судороги. Причиной высокой концентрации токсинов у берегов Калифорнии может быть токсичный пепел от пожаров в Лос-Анджелесе, попавший в океан.

Департамент здравоохранения Калифорнии запретил жителям округа Санта-Барбара употреблять в пищу мидии, моллюски и гребешки местного улова.

Ранее стало известно, что трупы пеликанов были найдены прямо посреди улиц дагестанского Каспийска. Сейчас тушки пернатых забрали на экспертизу, чтобы выяснить, что привело к гибели птиц.