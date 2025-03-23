Дельфины совершают массовые самоубийства в США

Согласно данным NBC, токсичные водоросли вредят не только морским млекопитающим, но и птицам. Пеликаны, съевшие заражённых моллюсков, испытывают проблемы с ходьбой и не могут летать, также их мучают судороги. Причиной высокой концентрации токсинов у берегов Калифорнии может быть токсичный пепел от пожаров в Лос-Анджелесе, попавший в океан.