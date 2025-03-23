Дельфины совершают массовые самоубийства в США

Спасательные центры Южной Калифорнии обеспокоены — сообщается о резком росте числа выброшенных на берег дельфинов и больных тюленей. Причина гибели водных обитателей одинакова — отравленные водорослями моллюски. Поедая их, животные накапливают в организме опасные токсины, что приводит к судорогам, поражению мозга и, к сожалению, к смерти.
Согласно данным NBC, токсичные водоросли вредят не только морским млекопитающим, но и птицам. Пеликаны, съевшие заражённых моллюсков, испытывают проблемы с ходьбой и не могут летать, также их мучают судороги. Причиной высокой концентрации токсинов у берегов Калифорнии может быть токсичный пепел от пожаров в Лос-Анджелесе, попавший в океан.
Ранее стало известно, что трупы пеликанов были найдены прямо посреди улиц дагестанского Каспийска. Сейчас тушки пернатых забрали на экспертизу, чтобы выяснить, что привело к гибели птиц.