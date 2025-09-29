Делегация Украины отправилась в США для обсуждения производства дронов

До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что Киев ведет подготовку соглашения с Вашингтоном по продаже украинских дронов в обмен на американское оружие. Он назвал это «мега-сделкой». Украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее оружие из США. Это совершенно новая страница", — отметил парламентарий.