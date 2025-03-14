Действительно молодильные. Диетолог Дианова раскрыла пользу печеных яблок

Диетолог подчеркнула, что приготовление фрукта в духовке не разрушает витамины. Она также отметила, что в ресторанах во время поста появляются запеченные груши. Однако полезнее все же выбрать яблоко. Этот фрукт — практически самый мощный геропротектор. Это компонент, помогающий продлить молодость и жизнь. Он влияет на теломеры. Чем они длиннее, тем мы дольше живем и лучше выглядим, чувствуем себя бодрее, организм менее подвержен серьезным заболеваниям. Согласно современным научным данным, яблоко содержит 28 или 29 геропротекторов.