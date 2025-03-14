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Действительно молодильные. Диетолог Дианова раскрыла пользу печеных яблок

Продукт содержит компонент, который помогает сохранить молодость. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что яблоки очень полезны. При этом они стоят недорого. Вместе с тем в свежем виде они вызывают газообразование. В связи с этим яблоки лучше запечь. По словам диетолога, тогда они станут действительно молодильными.

Врач предлагает запечь фрукты с орехами или полить их ореховой пастой (во втором случае продукт будет еще и сытным). Многие запекают яблоки с медом, но в этот рецепт его можно не добавлять.

Диетолог подчеркнула, что приготовление фрукта в духовке не разрушает витамины. Она также отметила, что в ресторанах во время поста появляются запеченные груши. Однако полезнее все же выбрать яблоко. Этот фрукт — практически самый мощный геропротектор. Это компонент, помогающий продлить молодость и жизнь. Он влияет на теломеры. Чем они длиннее, тем мы дольше живем и лучше выглядим, чувствуем себя бодрее, организм менее подвержен серьезным заболеваниям. Согласно современным научным данным, яблоко содержит 28 или 29 геропротекторов.

К слову, эти фрукты входят в список продуктов, которые Роспотребнадзор советует добавить в рацион в марте.