Действительно молодильные. Диетолог Дианова раскрыла пользу печеных яблок

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что яблоки очень полезны. При этом они стоят недорого. Вместе с тем в свежем виде они вызывают газообразование. В связи с этим яблоки лучше запечь. По словам диетолога, тогда они станут действительно молодильными.
Врач предлагает запечь фрукты с орехами или полить их ореховой пастой (во втором случае продукт будет еще и сытным). Многие запекают яблоки с медом, но в этот рецепт его можно не добавлять.
Диетолог подчеркнула, что приготовление фрукта в духовке не разрушает витамины. Она также отметила, что в ресторанах во время поста появляются запеченные груши. Однако полезнее все же выбрать яблоко. Этот фрукт — практически самый мощный геропротектор. Это компонент, помогающий продлить молодость и жизнь. Он влияет на теломеры. Чем они длиннее, тем мы дольше живем и лучше выглядим, чувствуем себя бодрее, организм менее подвержен серьезным заболеваниям. Согласно современным научным данным, яблоко содержит 28 или 29 геропротекторов.
К слову, эти фрукты входят в список продуктов, которые Роспотребнадзор советует добавить в рацион в марте.