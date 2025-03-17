Действительно ли средиземноморская диета такая дорогая, как кажется

В своем телеграм-канале врач показала, что средиземноморский тип питания по финансовым затратам не превышает классический стиль «a la russe», подразумевающий сладости и бутерброды с колбасой и сыром. В качестве примера она взяла цены из «Перекрестка», находящегося в Санкт-Петербурге.
- колбаса «сервелат», 400 граммов — 522 рубля (1 305 рублей за килограмм);
- сыр, жирность 45%, 400 граммов — по акции 459 рублей (1147,5 рубля за килограмм);
- торт «Северный мед» — 1 549 рублей за килограмм.
Также гастроэнтеролог указала цены на продукты, которые относятся к средиземноморской диете.
- куриное филе — 469 рублей за килограмм;
- форель потрошеная — 1 099 рублей за килограмм (горбуша — 599 рублей, треска — 665 рублей за килограмм);
- яблоки «Крипс Пинк» — 179 рублей за килограмм.
И это лишь пара примеров, подчеркивает врач.
Она отметила, что один из главных тезисов против средиземноморской диеты звучит так: «Откуда у нас столько клетчатки, особенно зимой?». Однако капуста, морковь, кабачки, корнеплоды, зерновые доступны в любое время года. Также всегда продаются замороженные овощи, яблоки и апельсины.
Что касается рыбы, она необязательно должна быть красной морской. Белая и речная рыба тоже полезны (важно лишь помнить про адекватную термическую обработку). Молочные продукты тоже доступны в любое время года. Орехи же можно заменить на более бюджетные семечки.
Кстати, продукты, относящиеся к средиземноморской диете, можно есть на ужин. Это поможет избежать набора лишнего веса.