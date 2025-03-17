Действительно ли средиземноморская диета такая дорогая, как кажется

Она отметила, что один из главных тезисов против средиземноморской диеты звучит так: «Откуда у нас столько клетчатки, особенно зимой?». Однако капуста, морковь, кабачки, корнеплоды, зерновые доступны в любое время года. Также всегда продаются замороженные овощи, яблоки и апельсины.