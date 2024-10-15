Деформация и плесень: что нельзя хранить в вакуумных пакетах

Вакуумные пакеты — удобный способ хранения вещей. Чуть вакуумизации заключается в том, что что лишний воздух выкачивается из упаковки при помощи клапана. Содержимое сжимается до минимальных размеров, поэтому легко помещается в ящики и на полки.
Помимо оптимизации пространства, вакуумные пакеты могут защитить одежду от лишней влаги и даже насекомых, например, моли.
Однако есть вещи, которые нельзя хранить в вакуумных пакетах, так как одежда может потерять внешний вид. Об этом рассказал TechInsider.
Какие вещи хранить в вакуумных пакетах и почему
Заломы и трещины
Кожаные вещи лучше всего хранить на вешалках в специальных чехлах. Дело в том, что недостаток воздуха испортит кожу. В результате на одежде образуются заломы, трещины и складки, которые потом будет сложно разгладить.
Мятая одежда
Поскольку вещи в вакуумном пакете сжимаются, они мнутся. Поэтому для деликатных вещей такой способ хранения не подойдет.
Спустя время они спрессуются и окончательно потеряют внешний вид. После вскрытия пакета придется долго отглаживать и отпаривать, чтобы привести вещи в порядок.
Деформация
Вещи с мехом также не рекомендуется убираться в вакуумный пакет.
Например, меховая шуба или мех на воротнике зимнего пальто деформируется, если долго пролежит в пакете. Также есть риск, что волокна сожмутся и потеряют объем.
Опасность для всех вещей
При долгом нахождении в вакууме может разрушиться текстура любых вещей.
Запах и плесень
Если какую-либо не до конца просохнувшую вещь убрать в вакуумный пакет, она со временем потеряет цвет и начнет гнить. Из упаковки будет идти затхлый запах, который нельзя будет вывести при повторной стирке.
Также вещь может заплесневеть.
Как правильно хранить вещи в вакууме
Перед хранением вещей необходимо убедиться, что вещи постираны и высушены. Любая грязь со временем въестся, поэтому отстирать ее будет сложно или даже невозможно.
Также важно не набивать плотно вакуумный пакет. В переполненных мешках на одежду будет оказываться слишком большое давление, что в итоге приведет к заломам и трещинам.
Чтобы не было проблем, желательно каждые шесть месяцев вытаскивать вещи из вакуумного пакета, чтобы проветрить их.
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