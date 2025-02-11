Дефицит микроэлементов опасен. Ученый назвал, что провоцирует рак

Наш эксперт — российский учёный, директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный.
Медь — от старости
Елена Нечаенко, aif.ru: — Анатолий Викторович, чаще говорят о витаминах. Микроэлементы не менее важны?
Анатолий Скальный: — Многие витамины могут синтезироваться в кишечнике, а элементы должны поступать только извне. Дефицит жизненно важных микроэлементов в лучшем случае укорачивает век, а в худшем ведёт к болезни и гибели. Допустим, нет кислорода — нет жизни. Если полностью прекратится поступление меди, человек погибнет через полгода, без железа — через 4 месяца (это срок жизни эритроцитов, красных клеток крови).
Конечно, такие тяжёлые дефициты крайне редки. Тем не менее нехватка меди может приводить к развитию витилиго, пародонтита, проблем с соединительной тканью, тазобедренными и коленными суставами. Этот элемент особенно важен для женщин. Мало меди — будет быстрее стареть кожа, ускорится алопеция (облысение) в менопаузе, поскольку этот элемент регулирует гормональный баланс.
— А какова роль других, малоизвестных микроэлементов?
— Ванадий, марганец, хром отвечают за стройность и могут служить профилактикой инсулинорезистентности. Но именно их нет в современных рафинированных продуктах. Они находятся в более грубой пище — в каше, крупах, зелёных овощах, которые далеко не все употребляют регулярно. Йода, от которого зависит умственная деятельность, не хватает у 30−60% россиян. Цинк обладает противовирусными свойствами и особенно специфичен в отношении коронавируса.
— Могут ли элементы защитить от онкологии или деменции?
— Да, скажем дефицит цинка и селена может спровоцировать рак. С другой стороны, у онкобольных есть избыток кадмия, стронция, мышьяка, ртути. При болезни Альцгеймера излишне накапливается алюминий, антагонистами которого являются магний и фосфор.
Ни много ни мало
— То есть плох как дефицит элементов, так и избыток?
— Существенный избыток элементов — это интоксикация, угрожающая гибелью. А небольшое, но хроническое поступление ряда лишних элементов ведёт к вытеснению других, жизненно важных.
— Можно ли элементами лечить?
— Более эффективна профилактика. Например, если у пожилого человека мало калия — разовьются проблемы с сердцем, мышцами (саркопения). Не хватает хрома — повысится риск диабета. Но если выровнять баланс биоэлементов, болезни не возникнут, а те, что уже есть, будут протекать легче.
— От чего зависит обеспеченность микроэлементами?
— В первую очередь от внешних факторов — от окружающей среды, экологии, технологий (так, хлорирование воды мешает усваиваться йоду). И конечно, основной внешний фактор — питание. Важен не только состав, но и кулинарная обработка пищи — консервирование и жарка снижают уровень биоэлементов. Имеет значение и образ жизни. При гиподинамии людям часто недостаёт микроэлементов. Но и тяжёлый физический труд (как и интенсивный спорт) способствует дефицитным состояниям.
Растущему организму элементов нужно больше, особенно детям и подросткам, занимающимся спортом. То же касается и беременных женщин.
Всё элементарно
— Биоэлементология — это наука далёкого будущего?
— Мы в Сеченовском университете создали Центр биоэлементологии и экологии человека, поддержанный ЮНЕСКО, осуществляем проект по диспансеризации. Хотим предложить включить анализ на микроэлементы и рекомендации по коррекции состава в программу всеобщей диспансеризации населения России.
— Исследовать нужно кровь?
— Кровь расскажет о текущем элементном состоянии организма, ведь она обновляется регулярно, а чтобы узнать о хронических проблемах, нужно подвергнуть анализу маленькую прядь волос, поскольку волосы накапливают элементы длительное время.
— Как выводить избыток элементов?
— При тяжёлых интоксикациях в больницах пациентам проводят терапию антидотами, которые нейтрализуют и выводят из организма тяжёлые металлы и другие вредные вещества. При небольшом избытке людям можно просто принимать пищевые волокна, пектин, которые связывают и выводят соли тяжёлых металлов. Но в подавляющем большинстве случаев эффективно проводить детоксикацию организма с использованием элементов — антагонистов токсикантов. Например, чтобы вывести избыток ртути, назначают его антагонист селен.
— Выходит, пить микроэлементы без разбора не надо?
— Избыток одного обязательно приведёт к дефициту другого. К тому же большинству людей недостаёт всего 2−3 макро- или микроэлементов. Поэтому каждому нужен персонализированный подход, в этом и состоит суть медицинской элементологии.
Важно
Устранить дефицит элементов не так легко. Просто принимать недостающие микроэлементы недостаточно, потому что они будут хорошо усваиваться только в присутствии особых белков-лигандов. Чтобы улучшить усвоение элементов, нужно есть больше белка (мясо, рыба, яйца, творог) либо принимать элементы в хелатной форме. Важно, чтобы пища при этом была разнообразной. Рацион надо подбирать на основании лабораторно подтверждённых дефицитов.