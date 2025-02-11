Дефицит микроэлементов опасен. Ученый назвал, что провоцирует рак

— Ванадий, марганец, хром отвечают за стройность и могут служить профилактикой инсулинорезистентно­сти. Но именно их нет в современных рафинированных продуктах. Они находятся в более грубой пище — в каше, крупах, зелёных овощах, которые далеко не все употребляют регулярно. Йода, от которого зависит умст­венная дея­тельность, не хватает у 30−60% россиян. Цинк обладает противовирусными свойствами и особенно специфичен в отношении коронавируса.