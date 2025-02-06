Дефицит витамина D может привести к преждевременным родам

Ученые изучили образцы крови 351 женщины, собранные в рамках исследования Nulliparous Pregnancy Outcomes Study: Monitoring Mothers-to-Be. Оно проводилось в США с 2010 по 2013 год. Уровень витамина D измеряли в наномолях на литр (нмоль/л) крови. Недостаточным считался уровень ниже 50 нмоль/л.
Исследование показало, что у женщин с уровнем витамина D ниже 40 нмоль/л в первом триместре риск преждевременных родов был в 4 раза выше, чем у тех, чей уровень был ≥80 нмоль/л. Также ученые выяснили, что уровень витамина D в первом триместре влияет на рост плода. Так, у женщин с более высоким содержанием этого вещества он увеличивался заметнее. Исследователи посчитали это статистически значимым.
Ученые призывают женщин тестировать уровень полезных элементов в организме еще до беременности. При необходимости им нужно принимать добавки, чтобы поддерживать оптимальный уровень витамина D.
Профессор Элисон Гернанд, автор исследования, отметила, что не все женщины страдают от его дефицита. Однако правильно питаться нужно всем, кто планирует беременность.
Ранее ученые тоже изучали связь между уровнем витамина D и беременностью. Однако в тех исследования речь шла о периоде со второго триместра. В этот раз ученые впервые изучили влияние витамина D на развитие плода именно в первые месяцы беременности.
Заметим, в пользе адекватного уровня этого элемента в организме человека врачи не сомневаются. Витамин влияет на все клетки организма. Однако при оценке его статуса нужно помнить про «подводные камни».