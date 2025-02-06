Дефицит витамина D может привести к преждевременным родам

Профессор Элисон Гернанд, автор исследования, отметила, что не все женщины страдают от его дефицита. Однако правильно питаться нужно всем, кто планирует беременность.

Ранее ученые тоже изучали связь между уровнем витамина D и беременностью. Однако в тех исследования речь шла о периоде со второго триместра. В этот раз ученые впервые изучили влияние витамина D на развитие плода именно в первые месяцы беременности.