Дедушка напрокат. Эксперт объяснил, почему молодым надо общаться с пожилыми

Опция родственники в аренду впервые появилась в Японии 35 лет назад. Люди, которые по тем или иным причинам не могли общаться со своими родственниками, брали недостающих членов семьи напрокат.
Почему молодым так необходимо общение с пожилыми, что они готовы за это платить? Рассказывает почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, Президентмедицинского университета «РЕАВИЗ», главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, академик РАН Владимир Шабалин:
— Межпоколенческие отношения — основа и залог гармоничного существования любого коллектива и любого общества. Энтузиазм и креатив молодых, с одной стороны, и опыт зрелых, с другой, должны уравновешивать друг друга. Поэтому в оптимальном режиме работают те команды, где плечом к плечу трудятся представители разных поколений. Старшее — передает наработанные навыки молодым, которые, в свою очередь, вносят свежую струю в устоявшиеся традиции.
В советские годы было распространено наставничество, когда опытные мастера не только воспитывали будущих специалистов в специализированных училищах, но и на первых порах контролировали их работу на производстве.
К сожалению, разобщенность и отчужденность поколений в большинстве развитых стран стремительно нарастает, во многих трудовых коллективах делается ставка исключительно на молодёжь. В результате опыт старшего поколения уходит, порой — безвозвратно.
Но есть и другие примеры, когда молодые люди сами стремятся к общению с людьми старшего возраста, чтобы восполнить недостающие знания, которые можно получить только при живом контакте. Сегодня молодежь гораздо больше времени проводит в виртуальной реальности.
Гаджеты и планшеты, конечно, дают общее представление о социальных процессах, но безпрактических навыков межличностных контактов скорее отдаляют людей друг от друга. Думаю, что над этой проблемой нужно активно работать и семье, и школе и государственным структурам.
Безусловно, в какой-то момент люди осознают, что они теряют, сведя живое общение к минимуму. Уже в настоящее время разворачиваются центры по обучению и представлению в «аренду» «дедушек и бабушек на час» — это первые ласточки в движении навстречу друг другу представителей полярных возрастных групп.
В целом же надо отказаться от стереотипных представлений о старшем возрасте как о периоде доживания и исключения большинства жизненных возможностей.
Сегодня большинство людей, достигшие шестидесятилетия и даже семидесятилетия, не считают себя старыми и не оставляют мысли о продолжении профессиональной деятельности, или о социальной помощи. Большинство из них действительно способны приносить пользу и государству, и конкретному человеку.