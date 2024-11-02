Дедпул и Росомаха против «Ведьм из Аламеды»

Всем порой хочется праздника на рабочем месте. Вот, например, вы хотите отметить Хэллоуин, но в этот день нужно выходить на смену. Что делать? Правильно, нарядиться на работу!
Именно так поступили два сотрудника полиции из отдела по борьбе с наркотиками в столице Перу, Лиме. Они переоделись в костюмы Дедпула и Росомахи из недавнего популярного фильма, и пришли на вечеринку к торговцам наркотиками.
В результате успешного рейда было задержано 4 преступника и изъято больше тысячи микродоз разных наркотиков и 4 тысячи солей (перуанская валюта, примерно 100 тысяч рублей). О костюмированном рейде сообщило перуанское издание Radio Programas del Perú.
Полковник Карлос Лопес, глава отряда спецназа «Зеленый эскадрон», объяснил, что костюмы были выбраны специально, чтобы внедриться к преступникам, не вызвав подозрений. Задержанные преступники были членами банды «Ведьмы Аламеды» и торговали разными видами кокаина.
Двое из задержанных вышли из тюрьмы всего 2 месяца назад.