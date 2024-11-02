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Дедпул и Росомаха против «Ведьм из Аламеды»

Полицейские в костюмах супергероев арестовали наркоторговцев в Перу.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: PNP

Всем порой хочется праздника на рабочем месте. Вот, например, вы хотите отметить Хэллоуин, но в этот день нужно выходить на смену. Что делать? Правильно, нарядиться на работу!

Именно так поступили два сотрудника полиции из отдела по борьбе с наркотиками в столице Перу, Лиме. Они переоделись в костюмы Дедпула и Росомахи из недавнего популярного фильма, и пришли на вечеринку к торговцам наркотиками.

В результате успешного рейда было задержано 4 преступника и изъято больше тысячи микродоз разных наркотиков и 4 тысячи солей (перуанская валюта, примерно 100 тысяч рублей). О костюмированном рейде сообщило перуанское издание Radio Programas del Perú.

Полковник Карлос Лопес, глава отряда спецназа «Зеленый эскадрон», объяснил, что костюмы были выбраны специально, чтобы внедриться к преступникам, не вызвав подозрений. Задержанные преступники были членами банды «Ведьмы Аламеды» и торговали разными видами кокаина.

Двое из задержанных вышли из тюрьмы всего 2 месяца назад.