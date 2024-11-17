Деда Мороза спросили о встрече с динозаврами и про волшебную палочку

«Внучата Деда Мороза — те еще выдумщики! То спросят, встречал ли Дед Мороз динозавров, то попытаются подловить: “А мы знаем, что ты не настоящий, тебя наша воспитательница изображала!”, а то и вовсе спросят, может ли Дедушка наколдовать волшебную палочку, которая все желания исполняет», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.