Деда Мороза спросили о встрече с динозаврами и про волшебную палочку

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вопросы детей о встрече с динозаврами и умении создать волшебную палочку были самыми необычными для Деда Мороза, сообщили ТАСС в его пресс-службе.
«Внучата Деда Мороза — те еще выдумщики! То спросят, встречал ли Дед Мороз динозавров, то попытаются подловить: “А мы знаем, что ты не настоящий, тебя наша воспитательница изображала!”, а то и вовсе спросят, может ли Дедушка наколдовать волшебную палочку, которая все желания исполняет», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.
Однако подловить его сложно — он на любой вопрос ответ знает. И да, динозавров он видел, волшебная палочка у него есть, а колдовать — это не про Деда Мороза: он ведь волшебник, а не колдун, отметили его помощники.
«Что касается разоблачений, тут все просто: в канун Нового года Дед Мороз наделяет частичкой своей волшебной силы множество своих помощников, чтобы они помогали людям создавать новогоднее настроение. Вот этих-то помощников и “разоблачают” то тут, то там», — сообщили в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области.