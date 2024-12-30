Дед Мороз раскрыл «рецепт» исполнения новогодних желаний детей и взрослых

«Я думаю, что все плохое мы оставим в уходящем году, вспомним все хорошее, замечательное — то, что было», — сказал Дед Мороз. Он напомнил, что многое в уходящем году было сделано, но еще очень многое предстоит сделать до наступления праздника. «До конца года еще есть время. Самое главное — загадать желание и всем сердцем, всей душой в это верить, и тогда оно обязательно произойдет», — посоветовал Дед Мороз.