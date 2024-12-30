Дед Мороз раскрыл «рецепт» исполнения новогодних желаний детей и взрослых

«Я думаю, что все плохое мы оставим в уходящем году, вспомним все хорошее, замечательное — то, что было», — сказал Дед Мороз. Он напомнил, что многое в уходящем году было сделано, но еще очень многое предстоит сделать до наступления праздника. «До конца года еще есть время. Самое главное — загадать желание и всем сердцем, всей душой в это верить, и тогда оно обязательно произойдет», — посоветовал Дед Мороз.
Причем, речь идет не только о детях, но и о взрослых людях, многие из которых верят в чудеса. «Многие верят, многие приезжают, для этого и нужна моя сказка, чтобы взрослые, коль забыли, вновь детство вспомнили, чтобы могли понимать своих детишек, да и сердцем подобреть», — сказал волшебник. Он убежден, что «тот, кто по-доброму весел, тот зла не совершит».
Ранее в беседе с ТАСС главный Дед Мороз Москвы из усадьбы в столичном парке «Кузьминки» выразил уверенность, что наступающий 2025 год обязательно должен быть удачным. «Конечно, он станет удачным, потому что наша многонациональная страна — это одна большая семья, и такая сплоченность обязательно приведет нас к успеху», — сказал он.
Он напомнил, что настоящее единение начинается еще на уровне семьи: родители и дети вместе наряжают новогоднюю елку, радуются празднику, создают уют в доме и поддерживают в нем мир и любовь. «Именно так, объединившись всей страной, мы можем достичь любых высот, нас обязательно ждет удача», — заверил столичный Дед Мороз.
При этом он выделил грядущее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как особый сплачивающий россиян фактор. «Эта великая, историческая дата лучше всего показывает единство нашего народа, мы победили тогда, обязательно победим и сейчас», — подчеркнул волшебник.