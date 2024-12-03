Дед Мороз отправится в международное путешествие 6 декабря

«6 декабря главный зимний волшебник нашей страны — Дед Мороз, родина которого находится в Великом Устюге Вологодской области, — отправится в большое путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья. В этом году его новогоднее путешествие за границей продлится по 26 декабря», — передаются в сообщении слова главы региона.
Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан Министерством иностранных дел России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. По словам главы региона, Дед Мороз побывает в Италии, Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Словакии, Армении, Индии, Казахстане и Белоруссии. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах Российской Федерации, Русских домах и школах.