Дед Мороз отправится в международное путешествие 6 декабря

«6 декабря главный зимний волшебник нашей страны — Дед Мороз, родина которого находится в Великом Устюге Вологодской области, — отправится в большое путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья. В этом году его новогоднее путешествие за границей продлится по 26 декабря», — передаются в сообщении слова главы региона.