Дед Мороз Москвы рассказал, почему его боятся маленькие дети

При этом, по его словам, если человек продолжительные выходные рассматривает как повод провести время с родными и близкими и уделить время действительно важному, то во встрече нового календарного года нет ничего предосудительного. Имам подчеркнул, что мусульмане могут обращаться с просьбами и молитвами только к Богу.