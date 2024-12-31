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Дед Мороз Москвы рассказал, почему его боятся маленькие дети

Маленькие дети иногда боятся Деда Мороза, потому что для них это что-то новое и неизвестное, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«Бывает, пугаются. Но это очень маленькие, которые первый раз видят, — неведомое им что-то такое появляется. Это от родителей зависит, чтобы они подготовили своих ребятишек, независимо, мальчик или девочка», — объяснил волшебник.

При этом он отметил, что некоторые родители приносят к нему в московскую резиденцию даже грудных младенцев, чтобы дети с малых лет привыкали к новогодней атмосфере.

25 декабря заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объяснил, что мусульманам нельзя верить в Деда Мороза и Снегурочку и обращаться к ним с просьбами.

При этом, по его словам, если человек продолжительные выходные рассматривает как повод провести время с родными и близкими и уделить время действительно важному, то во встрече нового календарного года нет ничего предосудительного. Имам подчеркнул, что мусульмане могут обращаться с просьбами и молитвами только к Богу.