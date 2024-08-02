Дебютная режиссерская работа Деми Ловато выйдет в сентябре

«Я так горжусь тем, что дебютирую в качестве режиссера с этим документальным фильмом, который проливает свет на сложности детской славы — тему, которая очень близка моему сердцу, — отметила артистка. — Я хочу поблагодарить наших актеров за то, что они так уязвимы в своих историях, и наших участников за то, что они поделились своими знаниями, чтобы помочь организовать эти беседы. Я надеюсь, что зрители смогут глубже понять проблемы и трудности, с которыми сталкиваются молодые люди в индустрии, и мы сможем достичь нашей цели — создать более безопасную и благоприятную среду для молодых талантов будущих поколений в сфере развлечений, социальных сетей и за их пределами».