Даже у белых медведей есть личные границы. Вот как их выставляют

«Так Томпа предупреждает нас, что ей что-то не нравится. Она согласилась попозировать, но не слишком долго», — рассказали в филиале зоосада. Дело в том, что белые медведи в дикой природе «не живут на одной и той же территории» и стараются не пересекаться с сородичами.