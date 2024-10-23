Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даже у белых медведей есть личные границы. Вот как их выставляют

Фото поделились в филиале Московского зоопарка в Сычево.

Источник: @rare_animals_zoo / Telegram

В Центре Воспроизводства редких видов животных (филиале Московского зоопарка в Сычево) показали, как белая медведица Томпа «расставляет личные границы». Эффектный кадр опубликовали в телеграм-канале учреждения.

«Так Томпа предупреждает нас, что ей что-то не нравится. Она согласилась попозировать, но не слишком долго», — рассказали в филиале зоосада. Дело в том, что белые медведи в дикой природе «не живут на одной и той же территории» и стараются не пересекаться с сородичами.

Ранее в Ленинградском зоопарке запечатлели, как по утрам прихорашивается белая медведица Хаарчаана (ее имя в переводе с якутского означает «Снежинка»). Она регулярно ухаживает за своей шубой и особое внимание уделяет шерсти на лапах.

«Это уже обычай. Традиция. Мы бы сказали — ритуал», — говорят в зоосаде.

Хаарчаана поднимается в 5−6 утра и до завтрака тренируется на ловкость и сообразительность. За трюки ей дают угощения — свеклу или мясо. В жаркую погоду Хаарчаана лакомилась мороженым весом более 1,5 кг.