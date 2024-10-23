Даже у белых медведей есть личные границы. Вот как их выставляют

В Центре Воспроизводства редких видов животных (филиале Московского зоопарка в Сычево) показали, как белая медведица Томпа «расставляет личные границы». Эффектный кадр опубликовали в телеграм-канале учреждения.
«Так Томпа предупреждает нас, что ей что-то не нравится. Она согласилась попозировать, но не слишком долго», — рассказали в филиале зоосада. Дело в том, что белые медведи в дикой природе «не живут на одной и той же территории» и стараются не пересекаться с сородичами.
Ранее в Ленинградском зоопарке запечатлели, как по утрам прихорашивается белая медведица Хаарчаана (ее имя в переводе с якутского означает «Снежинка»). Она регулярно ухаживает за своей шубой и особое внимание уделяет шерсти на лапах.
«Это уже обычай. Традиция. Мы бы сказали — ритуал», — говорят в зоосаде.
Хаарчаана поднимается в 5−6 утра и до завтрака тренируется на ловкость и сообразительность. За трюки ей дают угощения — свеклу или мясо. В жаркую погоду Хаарчаана лакомилась мороженым весом более 1,5 кг.