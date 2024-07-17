Даже суд не выселит. Как не купить квартиру с непрошенным жильцом

«По законодательству, выписка дается с момента владения собственником, то есть если вы купили жилье в 2010 году, а в 2024 году продаете, то выписка будет содержать данные с 2010 года, — говорит риэлтор Шмелев. — Выписку можно получить в отделе по вопросам миграции, можно обратиться в МФЦ. Но есть жилые комплексы, где работают собственные паспортисты, и тогда документ вам выдадут в ТСЖ».