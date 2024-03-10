Даже редкое употребление энергетиков грозит проблемами со сном

Ученые проанализировали данные 53 тысяч норвежцев в возрасте от 18 до 35 лет. 5% опрошенных мужчин и 3% женщин сообщили о ежедневном потреблении энергетических напитков. Независимо от пола, тем, кто пил энергетики каждый день, требовалось больше времени, чтобы заснуть. Также они чаще просыпались ночью, чем те, кто пил энергетики изредка или не пили вообще. В среднем пившие энергетики ежедневно спали ночью примерно на 30 минут меньше.