«Даже привет не скажет»: почему люди не здороваются в интернете

Бывает так, что вам пришло какое-то сообщение, но вы не можете вникнуть в его суть или пока что просто нет на это времени. Лучше всего сообщить об этом, особенно если собеседник видит, что вы находитесь в Сети. Так вы дадите человеку понять, что вы его не игнорируете.