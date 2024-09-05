«Даже привет не скажет»: почему люди не здороваются в интернете

Разбираемся, почему люди не здороваются в интернете и какие правила этикета есть в интернет-общении.
Почему люди не здороваются в интернете
Бывает так, что людям просто не хватает времени на вежливость. Из-за этого можно не получить «привет» в начале диалога, так как есть желание скорее перейти к сути и найти решение какой-либо проблемы.
На самом деле вопрос на ответ можно получить быстрее, если начать переписку с важного. В таком случае собеседник поймет, что ему пишут по какому-то вопросу, а не хотят отвлечь разговорами и просто поболтать.
Кстати про вежливость. Часто, когда мы звоним по телефону, мы спрашиваем: «я тебя не отвлекаю?». Так некоторые люди поступают и в переписке, отправляя сообщение «привет, есть минутка?». И это собеседнику может показаться проявлением бестактности, так как ему приходится отвечать, а потом еще и ждать, что вы хотите узнать.
Также многие люди не здороваются в том случае, если диалог продолжается. Тут они могут быть правы, так как, согласитесь, будет странно, если вы посредине переписки вдруг напишете «здравствуйте!». Это же касается и тех случаев, когда общение переходит на следующий день.
Если рассматривать вопрос со стороны психологии, то такое поведение можно расценивать как нездоровое самолюбие. Человек считает себя выше других и просто не видит смысла «опускаться» до простого «здравствуйте».
Психологи неоднозначно комментируют поведение таких людей. Как правило, решить проблему доброжелательной беседой не получится. Поэтому приходится просто смириться с тем, что у вас в окружении есть человек, который не привык здороваться, так как считает себя выше других. Такое поведение может говорить о серьезных психологических проблемах, которые вы не в состоянии решить самостоятельно.
Помимо прочего, в социальных сетях многие не здороваются со своими друзьями, с которыми каждый вечер заканчивают диалог. Это, скорее, просто манера общения в социальных сетях.
При общении с близким другом многие забывают про «привет» и просто переходят к сути — пишут то, что хотят сказать.
Основные правила этикета онлайн-общения
Не дробите сообщение на несколько маленьких
Если вы напишите «привет» и отправите сообщение, человек будет думать, что же вы хотите у него спросить, а если собеседник слишком тревожный, то еще и будет мучать себя вопросами: «что случилось? что я натворил?». Обозначайте сразу, для чего вы заводите диалог.
Не стоит и отправлять много маленьких сообщений, если можно написать одно. Как правило, такое поведение в общении раздражает собеседника.
Не отправляйте голосовые сообщения без согласия собеседника
Иногда рассказать удобнее, чем написать длинное сообщение. Но тут важно помнить, что у собеседника может не быть возможности послушать.
Нужно уточнить заранее, удобно ли человеку послушать ваше голосовое сообщение. Если нет, то придется писать текст.
Не забывайте о времени
Если ваше сообщение не относится к вопросу «жизни и смерти», не стоит отправлять его слишком поздно или рано. Многие люди на ночь не выключают уведомления, поэтому собеседника можно разбудить.
По этикету, отправлять сообщения можно с 8:00 до 22:00. Если дело касается рабочих вопросов, то это время и вовсе сокращается: с 10:00 до 20:00.
Если же вам срочно понадобилось отправить сообщение, иначе вы забудете это сделать, во многих социальных сетях есть функция «отправить позже» или «отправить без звука».
Не забывайте о знаках препинания
Этикет предполагает вежливость, уважение и грамотность. Не обязательно помнить все правила пунктуации. Иногда достаточно будет поставить запятую перед и после имени человека, к которому вы обращаетесь, а также закончить предложение точкой.
Не можете оперативно ответить — сообщите об этом
Бывает так, что вам пришло какое-то сообщение, но вы не можете вникнуть в его суть или пока что просто нет на это времени. Лучше всего сообщить об этом, особенно если собеседник видит, что вы находитесь в Сети. Так вы дадите человеку понять, что вы его не игнорируете.
Перечитывайте сообщение перед отправкой
При быстрой печати возможно ошибиться буквой. Также может включиться автозамена и исправить любое слово, которое ей не понравится.
Опечатки и ошибки затрудняют восприятие текста, что может сильно исказить его смысл.
Поэтому рекомендуется проверять сообщение перед отправкой. Текст без ошибок — это проявление уважения к собеседнику, так как ему не придется ломать голову над тем, что вы хотели написать.
Не пишите то, что вы бы не сказали в реальной жизни
Все в интернете смелее, чем в жизни. Поэтому не разделяйтесь на человека «реального» и «онлайн». Пишите только то, что вы бы смогли сказать собеседнику в жизни.
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