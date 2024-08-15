Даже небольшая доза алкоголя ухудшает состояние здоровья пожилых людей

Американские нутрициологические рекомендации состоят в том, что чем меньше человек пьет алкоголя, тем лучше его здоровье. Взрослым женщинам не следует употреблять больше одной стандартной порции алкоголя в день, а мужчинам — больше двух. Стандартная порция — это 14 г чистого спирта, или 350 мл пива с содержанием алкоголя около 5%, 150 мл вина с содержанием алкоголя около 12% или 44 мл крепкого алкоголя (водки, виски, рома) с содержанием алкоголя около 40%.