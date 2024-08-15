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Даже небольшая доза алкоголя ухудшает состояние здоровья пожилых людей

Спиртное опасно — новая работа показывает, что пожилые люди, если выпивают, увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний. Особенно опасен алкоголь тем, у кого уже есть какие-то проблемы со здоровьем, а также жителям бедных районов.

Источник: РИА "Новости"

Эксперимент длился 12 лет, его объектом стали 135 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше. Одним из главных вопросов, который ставили перед собой исследователи из Автономного университета в Мадриде, был вопрос о пользе умеренного или небольшого употребления алкоголя для сердечно-сосудистой системы. Другой вопрос — о корреляции употребления алкоголя и возникновения онкологических заболеваний.

На первый вопрос, к сожалению, ответ — решительное «нет»: никакого снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто слегка и регулярно выпивал, не обнаружилось. По всей выборке независимо от состояния здоровья и социально-экономического положения — никакого эффекта. Можно заметить, конечно, что алкоголь и не ухудшил показателей, но едва ли это аргумент в его пользу.

Зато, приходят к выводу исследователи, самая первая даже капля алкоголя немедленно увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований.

Американские нутрициологические рекомендации состоят в том, что чем меньше человек пьет алкоголя, тем лучше его здоровье. Взрослым женщинам не следует употреблять больше одной стандартной порции алкоголя в день, а мужчинам — больше двух. Стандартная порция — это 14 г чистого спирта, или 350 мл пива с содержанием алкоголя около 5%, 150 мл вина с содержанием алкоголя около 12% или 44 мл крепкого алкоголя (водки, виски, рома) с содержанием алкоголя около 40%.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никакое регулярное потребление спиртного не безвредно, но добавляет, что в большинстве случаев вред от алкоголя возникает из-за чрезмерного эпизодического или чрезмерного постоянного потребления.

Относительно безопасным — но не совсем безопасным — ученые считают такой стиль потребления, когда спиртным напитком становится вино, а пьет его человек во время еды.

По материалам статьи.