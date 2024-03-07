Дайвер нашел около 200 пар часов Apple Watch в озерах Индианы

Дарик Лангос, аквалангист из Порт-Баррингтона (Иллинойс), зарабатывает на жизнь, используя свой металлодетектор. Мужчина поднимает со дна потерянные вещи и перепродает их.
Лангос предупреждает: чтобы быть уверенным, что вы не потеряете свои часы, носите базовые спортивные ремешки, которые шли в комплекте. Несмотря на богатый «улов», дайвер надеется вернуть потеряшки владельцам.
«Я ничего не продал, включая кольцо Cartier из белого золота», — сказал он. Также он сообщил, что внимательнее всего во время плавания нужно следить за своими смартфонами, украшениями и очками.
Дайверы не только находят необычные вещи на дне, но и помогают науке, снимая подводную деятельность. Так недавно аквалангисты из Индонезии запечатлели на видео землетрясение магнитудой 7.2.
Олеся Маевская