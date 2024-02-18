Дайте слово: кто уговаривает россиян сдать образцы голоса

— Вот это «и» является ключевым. Многие ошибочно думают, что забирать чужой голос без согласия для использования, например, в творческой деятельности незаконно. Однако в случае создания дипфейков голос используется не для установления личности (как, например, в случае прохода в какое-нибудь охраняемое помещение или разговора с банком). Кроме того, при использовании чужого голоса в творчестве не происходит автоматизированной обработки персональных данных, а закон о персональных данных регулирует их обработку только с использованием средств автоматизации или для целей поиска в каких-либо картотеках.