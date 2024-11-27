Дайкон: польза и вред

Что такое дайкон и чем он отличается от редиски?
Елена Сюракшина врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.
— Дайкон, или японская редька, — это корнеплод, который широко используется в азиатской кухне, особенно в японской, корейской и китайской. Он отличается от обычной редьки более мягким, сладковатым вкусом и меньшей остротой. Дайкон имеет удлиненную форму, похожую на крупную морковь или толстый белый корень, и белый цвет. Его варят, жарят, парят, используют сырым или квасят, все зависит от конкретного рецепта.
Основные отличия от традиционной редьки заключаются в текстуре, вкусе и внешнем виде.
Дайкон имеет мягкий, сладковатый вкус без выраженной остроты, что делает его универсальным в кулинарии. Редька же обладает более острым, пряным вкусом, иногда отдающим горчинкой.
Как уже было сказано, из-за необычной продолговатой формы дайкон напоминает большую белую морковь. Редька же бывает разной формы и цвета — черной, зеленой, белой. Черная редька обычно круглая, зеленая может быть вытянутой.
В отличие от редьки, дайкон куда более хрустящий и сочный и менее плотный, его легко нарезать или откусить.
Стоит также отметить, что дайкон более теплолюбивый, поэтому так популярен в Японии, Китае и Корее. А редька лучше переносит холодный климат, поэтому распространена в России и странах Европы.
Что касается полезных свойств, оба корнеплода богаты витаминами (С, витаминами группы В) и минералами (калий, магний). Однако дайкон более щадящий для желудка и подходит для людей с чувствительной пищеварительной системой. Редька содержит больше горчичных масел, которые стимулируют аппетит и обладают антимикробным действием.
Полезные свойства дайкона
Польза для сердечно-сосудистой системы
Дайкон содержит антиоксиданты и растительные соединения, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек, которые могут привести к инфаркту или инсульту.
В его составе также присутствует калий, играющий ключевую роль в регулировании кровяного давления. Калий помогает нейтрализовать вредное воздействие избытка натрия, снижая нагрузку на сердце. Железо, содержащееся в дайконе, поддерживает нормальный уровень гемоглобина, улучшая транспорт кислорода в организме и предотвращая анемию.
Антиоксиданты укрепляют стенки сосудов и предотвращают их повреждение свободными радикалами. Помимо прочего, биологически активные вещества в составе дайкона (например, изотиоцианаты) уменьшают вязкость крови, что снижает риск образования тромбов.
Польза для почек и мочеполовой системы
Дайкон содержит значительное количество воды и калия, что способствует мягкому мочегонному действию. Высокое содержание калия способствует нормализации водно-солевого баланса, что важно для поддержания здоровья почек. Калий также помогает регулировать уровень артериального давления, что снижает нагрузку на почки.
Фитонутриенты, содержащиеся в дайконе, обладают противовоспалительным эффектом, что может быть полезно при воспалениях мочеполовой системы, таких как цистит или уретрит. Японская редька также способствует улучшению обменных процессов в организме, включая метаболизм углеводов и жиров, помогая предотвратить развитие заболеваний почек, например диабетическую нефропатию.
Польза для кожи
Дайкон содержит большое количество воды (около 95%), что помогает поддерживать гидратацию кожи, способствуя увлажнению и упругости. Это особенно полезно для сухой и обезвоженной кожи.
Дайкон при похудении
Японская редька однозначно может считаться полезным диетическим продуктом. Дайкон содержит очень мало калорий — около 18 ккал на 100 г, что делает его отличным продуктом для низкокалорийных диет. При этом корнеплод богат пищевыми волокнами, которые способствуют длительному ощущению сытости, улучшают пищеварение и помогают контролировать аппетит. Дайкон также имеет низкий гликемический индекс, что делает его подходящим для поддержания стабильного уровня сахара в крови.
Дайкон обладает легким мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость из организма и уменьшать отеки. Помимо прочего, некоторые его ферменты способствуют расщеплению жиров и улучшению усвоения питательных веществ.
Применение дайкона в медицине
Дайкон имеет множество полезных свойств и широко применяется в народной медицине благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и ферментов.
Клетчатка в составе дайкона улучшает перистальтику кишечника, поэтому корнеплод полезно включать в рацион при запорах. При наличии дисбактериоза ферменты, входящие в состав дайкона, помогают восстанавливать баланс микрофлоры.
Дайкон помогает снизить уровень «плохого» холестерина, поэтому его рекомендуют в качестве профилактического и дополнительного средства при лечении атеросклероза. Корнеплод обладает мягким мочегонным действием, что способствует снижению давления и облегчению состояния при гипертонии. Употребление дайкона также улучшает текучесть крови, предотвращая развитие тромбоза.
ОРВИ, бронхит, кашель: со всеми этими недугами также может помочь дайкон. Его сок помогает разжижать мокроту, облегчая ее выведение, а витамин С служит отличным защитником против инфекций.
Польза дайкона в пожилом возрасте
В пожилом возрасте как никогда важно придерживаться сбалансированного и богатого полезными веществами питания. Включение японской редьки в рацион не только поможет добавить в него разнообразия, но и послужит профилактикой многих неприятных и опасных заболеваний.
Фитонутриенты дайкона помогают уменьшать уровень «плохого» холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. По статистике, в основной группе риска находятся именно люди старшего поколения (мужчины старше 45 лет, женщины старше 50−55 лет).
Дайкон содержит кальций, марганец и железо, укрепляющие кости и снижающие риск остеопороза, который часто встречается у пожилых людей.
Помимо прочего, марганец, магний и витамин В6 играют важную роль в поддержании когнитивных функций и памяти, что особенно важно для профилактики Альцгеймера. Витамин B6 важен для метаболизма гомоцистеина, повышенные уровни которого связаны с риском когнитивных нарушений. Магний важен для передачи нервных сигналов и может играть роль в защите от когнитивного упадка.
Вред и противопоказания
Дайкон, несмотря на свои полезные свойства, может также нанести серьезный вред. Его употребление имеет ряд противопоказаний, особенно при определенных заболеваниях или состояниях организма.
Эфирные масла и органические кислоты, содержащиеся в дайконе, могут раздражать слизистую желудка и кишечника. Из-за высокого содержания клетчатки и сложных углеводов дайкон может вызывать вздутие живота и метеоризм. У некоторых людей употребление большого количества дайкона может привести к болям в животе и расстройству кишечника.
Дайкон усиливает выработку желудочного сока, поэтому строго противопоказан при наличии гастрита с повышенной кислотностью. Эфирные масла могут значительно ухудшить состояние людей, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, в этих случаях от корнеплода тоже придется полностью отказаться.
Еще одним противопоказанием является эрозивный эзофагит, поскольку дайкон может раздражать слизистую пищевода.
При избыточном употреблении дайкон может перегружать почки из-за диуретического эффекта. При тяжелых формах почечной недостаточности или воспалительных процессах употребление дайкона может быть нежелательным из-за нагрузки на выделительную систему.
При гепатитах или циррозе дайкон может оказывать раздражающее действие, поэтому врачи также рекомендуют заменить его на другой источник витаминов.
Азиатские рецепты из дайкона
Кимчи
Ингредиенты: 1 средний дайкон, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки рыбного соуса, 1 столовая ложка соевого соуса, 2−3 столовые ложки корейского порошка чили, 1 столовая ложка тертого имбиря, 2−3 зубчика чеснока (измельчить), ½ столовой ложки сахара, 1 столовая ложка кунжутного масла, 1−2 столовые ложки рисового уксуса.
Приготовление.
Очистите дайкон от кожуры и нарежьте его тонкими полосками или полукольцами. Посыпьте нарезанный дайкон солью и оставьте его на 1−2 часа, чтобы он выпустил сок. Это поможет избавиться от лишней горечи.
В небольшой миске смешайте чеснок, имбирь, соевый соус, рыбный соус, сахар, корейский порошок чили, кунжутное масло и рисовый уксус. Тщательно перемешайте до получения пасты.
Промойте дайкон от лишней соли, затем аккуратно перемешайте его с пастой, чтобы он равномерно покрывался специями. Переложите кимчи в герметичную банку или контейнер и оставьте на 1−2 дня при комнатной температуре для ферментации. После этого храните продукт в холодильнике.
Азиатский суп из дайкона
Ингредиенты: 1 дайкон (нарезанный тонкими ломтиками), 200 г куриного филе (можно заменить свининой или говядиной), 1 л куриного бульона (или воды с бульонным кубиком), 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка кунжутного масла, 1 чайная ложка тертого имбиря (или 1−2 см свежего имбиря), 2−3 зубчика чеснока (мелко нарезанных), 1 маленький лук, 1 морковь, соль и перец по вкусу.
Приготовление.
В кастрюле разогрейте кунжутное масло, добавьте нарезанный чеснок и тертый имбирь. Обжаривайте на среднем огне до появления аромата. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте еще 2−3 минуты, пока лук не станет мягким. Влейте куриный бульон (или воду) и доведите до кипения.
Добавьте в суп выбранное вами мясо, нарезанную морковь и дайкон. Варите на среднем огне 15−20 минут, пока мясо и овощи не станут мягкими. Добавьте соевый соус, соль и перец по вкусу. Попробуйте на вкус и, если нужно, добавьте еще соевого соуса или соли.
Подавайте суп горячим, по желанию украсив зеленым луком.