Дайкон: польза и вред

Добавьте в суп выбранное вами мясо, нарезанную морковь и дайкон. Варите на среднем огне 15−20 минут, пока мясо и овощи не станут мягкими. Добавьте соевый соус, соль и перец по вкусу. Попробуйте на вкус и, если нужно, добавьте еще соевого соуса или соли.