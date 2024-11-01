Дай чашку, погадаю: как предсказать счастливое будущее на кофейной гуще

— Важно правильно воспринимать тревожные предзнаменования. Надо понимать, что все предупреждения даются нам не для того, чтобы мы впадали в панику, а для того, чтобы могли принять меры, проявить бдительность и осторожность, если требуется. Еще очень важно помнить, что люди, которые сами строят свое будущее, всегда управляют теми, кто плывет по течению, ничего не делая.