Дай чашку, погадаю: как предсказать счастливое будущее на кофейной гуще

— В культурах Ближнего Востока, — отмечает таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис, — заваривание крепкого кофе и чтение рисунка в его осадке — процесс, известный как тассеография.
Относятся к нему серьезно, с соблюдением правил. Главное — читать узоры вашей судьбы должен обязательно другой человек.
Сварив и выпив кофе, оставляем на дне чашки немного гущи. Переворачиваем емкость на блюдце, прокручиваем три раза по часовой стрелке и оставляем на 5−10 минут. Изучаем, как растекся осадок. Если между скоплениями гущи много пустого пространства, значит, вы скоро отправитесь в увлекательное путешествие или переедете в другой город. Еще один символ дороги — волны.
Они означают речной или морской круиз. Иногда гуща не показывает ничего, кроме линий и точек. Хоть «скучная» прямая линия и означает монотонную жизнь, ничего дурного она не сулит. Стабильность — разве плохо? Не очень хороший знак — ломаные линии. Это к финансовым утратам. Зато если вы увидели точки, ждите финансовой прибыли.
Конечно, к гаданиям не следует относиться «глобально». Кофе может предсказать только ближайшие перспективы, как правило, на месяц или два. Но и увлекаться гаданиями, проводя их каждую декаду, не стоит. Не нужно искушать судьбу.
Значения символов
Люди и лица
Человеческие образы говорят о надежных людях в вашем окружении. Не стесняйтесь просить у них о помощи. А еще это намек на то, что вы мало уделяете внимания своим близким. Исправьте ситуацию.
Крест
Темный на белом фоне символ несет плохие вести. Если наоборот — к гармонии и радости. Андреевский крест, как бы лежащий на боку, предвещает гулянье на свадьбе (однако, скорее всего, не вашей).
Луна
Полумесяц «с рожками» означает, что новые идеи нужно обязательно попытаться воплотить. Шансы на успех велики. Полная Луна в тассеографии выглядит как круг с точками внутри. Если вы увидели такое, значит, ваша жизнь идет по плану.
Солнце и звезды
Небесные объекты на рисунках в чашке обладают особенно важными значениями, ведь гадания всегда связаны с положением звезд. Солнце — символ лидера. Судьба напоминает вам, что вы сильный и обаятельный человек, но слегка себя недооцениваете. Будьте увереннее и настойчивее. Звезда говорит о том, что какое-то важное дело разрешится самым успешным образом.
Треугольник
Геометрическая фигура сулит неожиданный успех и удачу в делах. Особенно хорошо, если несколько треугольников «нарисовались» рядом. Часто фигура принимает форму арфы, что означает любовь. Также это символ счастья в супружестве. Если вы одиноки, то арфа предсказывает приятный отдых в компании друзей.
Меньшие братья
Старайтесь разглядеть собаку, свинью, лошадку, птицу или лягушку. Эти животные сулят удачу и вознаграждение вашему упорному труду.
Счастливая «З»
Выбирайте, что нравится: тройка сулит скорую денежную прибыль. Буква «З» — еще лучше! Вас ждет беззаботная жизнь.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Панина, психолог, таролог.
— Важно правильно воспринимать тревожные предзнаменования. Надо понимать, что все предупреждения даются нам не для того, чтобы мы впадали в панику, а для того, чтобы могли принять меры, проявить бдительность и осторожность, если требуется. Еще очень важно помнить, что люди, которые сами строят свое будущее, всегда управляют теми, кто плывет по течению, ничего не делая.