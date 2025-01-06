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«Давно назрело»: заключенный попросил казнить его раньше назначенного срока

Приговоренного заключенного из США должны были казнить еще в 2023 году, однако из-за нехватки сотрудников казнь отложили.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Заключенный, приговоренный к смертной казни в Аризоне (США), обратился в высший суд штата с просьбой пропустить юридические формальности и провести его казнь раньше, чем планируют местные власти, — пишет Associated Press.

Известно, что Аарон Брайан Ганчес убил бывшего мужа своей девушки еще в 2002 году, за что в 2008 году ему был вынесен смертный приговор. Согласно официальным данным, Ганчеса должны были казнить в апреле 2023 года, однако в офисе губернатора штата заявили, что из-за нехватки сотрудников, имеющих необходимый опыт, они не готовы это сделать. В конечном итоге казнь перенесли на февраль 2025 года, однако Ганчес попросил назначить ее раньше, сказав, что вынесение смертного приговора «давно назрело».

Сообщается, что казнь Ганчеса возобновит применение смертной казни в Аризоне после двухлетнего перерыва, в течение которого власти пересматривали взгляды на «гуманность» такого наказания.

В настоящее время офис генерального прокурора Криса Мэйса, который добивается казни Ганчеса, планирует провести ряд брифингов, чтобы сотрудники исправительных учреждений могли выполнить требования к исполнению приговора. Однако власти не собираются приводить в исполнение смертные приговоры до тех пор, пока не будет уверенности в том, что штат сможет сделать это без нарушения каких-либо законов.

Ранее рассказывали, что одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию на свою смертную казнь.