«Давно назрело»: заключенный попросил казнить его раньше назначенного срока

Известно, что Аарон Брайан Ганчес убил бывшего мужа своей девушки еще в 2002 году, за что в 2008 году ему был вынесен смертный приговор. Согласно официальным данным, Ганчеса должны были казнить в апреле 2023 года, однако в офисе губернатора штата заявили, что из-за нехватки сотрудников, имеющих необходимый опыт, они не готовы это сделать. В конечном итоге казнь перенесли на февраль 2025 года, однако Ганчес попросил назначить ее раньше, сказав, что вынесение смертного приговора «давно назрело».