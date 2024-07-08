Давид Земляничник. Что можно и что нельзя делать 9 июля 2024 года

Давид родился в Солониках (Греция) во второй половине V века. С ранней молодости он стал монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Но потом Давид ушел из обители и стал жить в шалаше под миндальным деревом. Там он прожил 70 лет, постоянно молясь и постясь, претерпевая зной и стужу. Он был столь терпелив, что мог взять в руки раскаленные угли. Давид имел дар чудотворения и многих исцелил от болезни. Также он был прекрасным духовником и советчиком. Так он и скончался — под деревом.