Давид Земляничник. Что можно и что нельзя делать 9 июля 2024 года

9 июля 2024 года православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божьей Матери и чтут память преподобного Давида Солунского. В народе его прозвали Земляничником, потому что к этому дню обычно в лесу созревала земляника.
Кто такой Давид Солунский?
Давид родился в Солониках (Греция) во второй половине V века. С ранней молодости он стал монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Но потом Давид ушел из обители и стал жить в шалаше под миндальным деревом. Там он прожил 70 лет, постоянно молясь и постясь, претерпевая зной и стужу. Он был столь терпелив, что мог взять в руки раскаленные угли. Давид имел дар чудотворения и многих исцелил от болезни. Также он был прекрасным духовником и советчиком. Так он и скончался — под деревом.
Что за образ Тихвинской иконы Божьей матери?
Считается что автором этого образа Богоматери был евангелист Лука. Предполагается, что это — прижизненный портрет. Икона Божьей Матери была перенесена в Константинополь из Иерусалима в V веке, где для нее построили Влахернский храм. Образ исчез в 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками, и явился близ города Тихвина. На месте явления образа возвели храм в честь Успения Богородицы и устроили мужскую обитель. В советское время, в 1920 году, образ поместили в краеведческий музей. Затем его вывезли в Чикаго, где он на протяжении десятилетий хранился в Свято-Троицком соборе. Торжественное возвращение образа в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь произошло в 2004-м.
Что можно делать 9 июля 2024 года?
Пора собирать землянику — ягоды и листья.
Что нельзя делать 9 июля 2024 года?
Нельзя женщинам умываться утром обычной водой.
Нельзя просить деньги взаймы.
Нельзя венчаться.
Нельзя примерять чужие украшения, особенно обручальные кольца.