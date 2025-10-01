Депутат: чем грозит внедрение выплат беременным школьницам в России

«Если серьезно про это говорить…. Я не посмотрел пока это. Правильно это или нет. Вопрос, зачем это подсвечивать? Я сегодня был на одной передаче рано утром. Там в зале сидела семья с восемью детками из Белгородской области. Тоже непростая ситуация, у них свое хозяйство. Замечательная семья, классная. Вот про них надо снимать кино. Про них сняли небольшое кино. Вот это я понимаю, зачем показывать. Там показывают, как старший за младшими [присматривает], как они все ругаются, это целая большая семья», — добавил Даванков в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.