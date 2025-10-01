Депутат: чем грозит внедрение выплат беременным школьницам в России

Ведущие в студии обсудили проект федерального бюджета на 2026 год. Даванков рассказал об идее, позаимствованной из успешного опыта других стран. По словам депутата, его фракция выдвинула идею продавать красивые номера на автомобили через «Госуслуги», а вырученные деньги могут пойти в государственный бюджет. Даванков отметил, что такая практика успешно осуществляется в ОАЭ и Узбекистане.
«Государство сможет получать дополнительные деньги, чтобы не повышать налоги. Как “золотые” номера мобильных телефонов. Есть примеры других стран. Дубай даже не будем считать. В Узбекистане они заработали $31 миллион за год. Если пересчитать на наши, то это 25 млрд. в год», — уточнил Даванков.
По словам депутата, цены на «красивые» номера могут достигать миллионных значений.
«От 10 тысяч рублей и нашли на аукционах 7−8 миллионов рублей», — поделился он.
Парламентарий также поговорил о выплатах несовершеннолетним девушкам за рождение детей. Он подчеркнул, что его фракция не считает эти идеи эффективными.
«Мы стараемся, чтобы какие-то идеи не были внедрены. Например, выплаты школьницам за детей. 100 тысяч как будто решат все проблемы школьницы», — пояснил он.
Парламентарий также выразил сомнение в том, что проекты вроде реалити-шоу «Беременна в 16», участницами которого становятся девушки, забеременевшие в 16 лет, достойны того, чтобы транслироваться на широкую аудиторию по телевидению. По словам Даванкова, есть более интересные истории молодых родителей, достойные телеэфира.
«Если серьезно про это говорить…. Я не посмотрел пока это. Правильно это или нет. Вопрос, зачем это подсвечивать? Я сегодня был на одной передаче рано утром. Там в зале сидела семья с восемью детками из Белгородской области. Тоже непростая ситуация, у них свое хозяйство. Замечательная семья, классная. Вот про них надо снимать кино. Про них сняли небольшое кино. Вот это я понимаю, зачем показывать. Там показывают, как старший за младшими [присматривает], как они все ругаются, это целая большая семья», — добавил Даванков в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.