Датский студент нашел клад с серебром викингов

Вполне возможно, что эти драгоценности служили не просто украшениями, а платежным средством: они позволяли заключать сделки и демонстрировали богатство владельца, а еще их удобно носить с собой. Суммарный вес находок — около полукилограмма, и археологи уверены, что они представляют собой большую историческую ценность.