Датский студент нашел клад с серебром викингов

22-летний Густав Брюнсгаард изучает археологию и увлекается раскопками. Недавно юноша приобрел металлодетектор и пошел поиграться с ним в поле недалеко от деревни Эльстед, к северу от Орхуса, второго по величине города в Дании. Там юноша неожиданно обнаружил целый клад серебра, оставленный средневековыми викингами.
Специалисты из археологического Музея Мьесгард в Орхусе, куда обратился счастливый кладоискатель, датировали находки ранней эпохой викингов (между 793 и 1066 годами) и полагают, что браслеты и кольца выковали вскоре после того, как был основан Орхус. Скорее всего, изготовили находки также в Дании.
Вполне возможно, что эти драгоценности служили не просто украшениями, а платежным средством: они позволяли заключать сделки и демонстрировали богатство владельца, а еще их удобно носить с собой. Суммарный вес находок — около полукилограмма, и археологи уверены, что они представляют собой большую историческую ценность.
Украшения рассказывают, насколько активным был культурный обмен между народами в то время. Одно из колец имеет спиралевидную форму: такие украшения в то время носили славяне, а викинги могли подражать славянской моде. Еще три кольца — ленточные с гравировками — напоминают южно-скандинавский дизайн, который впоследствии прижился в Ирландии.
Историк и научный сотрудник музея Каспер Андерсен объясняет, что кольца одновременно связывают мир викингов с Британией и древней Русью, и еще раз указывает на то, что Орхус был крупным и очень важным торговым пунктом раннего средневековья. Находки уже можно посмотреть в Музее Мьесгард.
Артефакты из той эпохи попадаются внимательным людям регулярно: например, ранее рассказывали, как английский рыбак нашел в реке меч викингов.