Датские ученые разработали сыр, на четверть состоящий из горохового белка

Пока мы наслаждаемся вкусом сыра, экологи традиционно бьют тревогу. И чем больше мы его едим (а среднестатистический европеец, например, съедает в год по 20 кг этого вкусного продукта), тем громче они кричат: чрезмерное потребление сыра убивает окружающую среду, потому что производство молока — отрасль для экологии крайне вредная. Как это остановить? Не бросать же есть сыр? Похоже, исследователи пищевых продуктов из Копенгагенского университета нашли ответ.