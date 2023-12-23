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15:44 (мск), источник: Звук

Датская группа Aqua высоко оценила перезапись Barbie Girl Ники Минаж и Ice Spice

Датская евро-дэнс-группа Aqua, выпустившая трек Barbie Girl в 1997-м, заявила, что осталась в восторге от новой версии трека. По словам музыкантов, последние 12 месяцев были просто за пределами разумного. Это произошло благодаря включению песни в саундтрек картины «Барби» (2023) и гастрольному туру по США.

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Источник: AFP 2023

Ранее сообщалось, что создатели фильма вообще не планировали использовать Barbie Girl в саундтреке. Грета Гервиг и команда сценаристов хотели сосредоточиться на музыке настоящего, не слишком рассчитывая на ностальгию. Однако Марго Робби, исполнившая главную роль, все же уговорила продюсеров саундтрека включить в картину Barbie Girl. В результате в фильме звучит кавер рэперш Ники Минаж и Ice Spice. В треке при этом есть сэмпл оригинальной композиции в исполнении Aqua. Участница группы Лене Нюстрем заявила в интервью People, что музыканты остались в восторге от новой версии.

В 2023-м группа Aqua впервые с конца девяностых провела большие гастроли в США. К тому же в этом году они упомянуты в двух категориях «Грэмми»: «Лучшая рэп-песня» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Для датчан это первые номинации за всю их карьеру. Лене надеется, что их пригласят на церемонию вручения, которая состоится в феврале грядущего года.

Комментируя планы на 2024, музыканты подчеркнули, что пока не планируют запись нового альбома. Однако они открыты к сотрудничеству с другими артистами и, возможно, новым версиям старых треков.

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