Датская группа Aqua высоко оценила перезапись Barbie Girl Ники Минаж и Ice Spice

Ранее сообщалось, что создатели фильма вообще не планировали использовать Barbie Girl в саундтреке. Грета Гервиг и команда сценаристов хотели сосредоточиться на музыке настоящего, не слишком рассчитывая на ностальгию. Однако Марго Робби, исполнившая главную роль, все же уговорила продюсеров саундтрека включить в картину Barbie Girl. В результате в фильме звучит кавер рэперш Ники Минаж и Ice Spice. В треке при этом есть сэмпл оригинальной композиции в исполнении Aqua. Участница группы Лене Нюстрем заявила в интервью People, что музыканты остались в восторге от новой версии.

В 2023-м группа Aqua впервые с конца девяностых провела большие гастроли в США. К тому же в этом году они упомянуты в двух категориях «Грэмми»: «Лучшая рэп-песня» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Для датчан это первые номинации за всю их карьеру. Лене надеется, что их пригласят на церемонию вручения, которая состоится в феврале грядущего года.

Комментируя планы на 2024, музыканты подчеркнули, что пока не планируют запись нового альбома. Однако они открыты к сотрудничеству с другими артистами и, возможно, новым версиям старых треков.