Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

Она пояснила, что ей просто «очень нравится писать книги». В этом году, по ее словам, она написала уже три произведения — больше привычного плана. При этом Донцова отметила, что помимо детективов у нее выходят и другие проекты, например, детские книги из серии «Сказки прекрасной долины».