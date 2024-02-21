Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

«Я сдаю вот уже на протяжении 25 лет по книге в месяц — это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год», — рассказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 25-летию ее творческой деятельности.
Она пояснила, что ей просто «очень нравится писать книги». В этом году, по ее словам, она написала уже три произведения — больше привычного плана. При этом Донцова отметила, что помимо детективов у нее выходят и другие проекты, например, детские книги из серии «Сказки прекрасной долины».
В издательстве «Эксмо» отметили самобытность творчества Донцовой — стиль ее иронических детективов и различные примечательные детали копируют азиатские авторы. Начальник отдела остросюжетной литературы «Эксмо» Евгений Соловьев напомнил, что на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, порядка 20 книг из серии «Сказки прекрасной долины», а также кулинарные и автобиографические произведения.
Писательница добавила, что до сих пор пишет от руки, хотя владеет компьютером. Также, по ее словам, она активно пользуется соцсетями, где с удивлением обнаружила, что ее аудитория «омолодилась» и предпочитает бумажные носители электронным.
Дарья Донцова (имя при рождении — Агриппина Васильева) родилась 7 июня 1952 года в Москве. Первый роман «Крутые наследнички» был издан в 1999 году. Детективы Донцовой делятся на шесть циклов: «Любительница частного сыска Даша Васильева», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Джентльмен сыска Иван Подушкин», «Детектив на диете. Татьяна Сергеева» и «Любимица фортуны Степанида Козлова».