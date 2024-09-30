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Дарвин выяснил, что дождевые черви не любят живую музыку. Видео

Чарльз Дарвин, знаменитый биолог и автор эволюционной теории, очень любил проводить необычные эксперименты.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Однажды Дарвин решил проверить слух дождевых червей. Для этого он поставил на рояль своей супруги Эммы горшки с почвой и беспозвоночными, после чего попросил супругу сыграть. От звуков инструмента несчастные создания начали закапываться поглубже. Таким образом было установлено, что, по-видимому, черви не очень-то любят музыку. О других крайне необычных экспериментах Дарвина можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали, что, по одной из версий, пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Италии.