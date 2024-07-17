Дания вернула в Бразилию артефакт спустя 300 лет

Национальный музей Рио-де-Жанейро в Бразилии недавно заявил, что получил от Национального музея Дании Nationalmuseet артефакт, вывезенный более 300 лет назад. Однако то, что должно было стать для коренного народа Тупинамба-де-Оливенса поводом для радости, обернулось настоящим разочарованием.
Оказывается, что перед возвращением священного плаща, выполненного из около 4000 красных перьев птицы алый ибис, лидеры Тупинамба де Оливенса должны были провести необходимые ритуалы, но им помешали это сделать.
Я рада, что плащ вернулся в Бразилию, но мне грустно, потому что там [в Дании] не проявляли уважения к народу тупинамба и нашим предкам. Они относятся к плащу как к предмету, но для нас это старейшина, предок.
Попытки вернуть реликвию на родину начались еще в 2000 году, когда Национальный музей предоставил ее для выставки в Сан-Паулу. Тогда мать Джамопоти, Нивальда Амарал де Хесус, посетила выставку и потребовала вернуть артефакт в Бразилию. Нивальда так и не добилась своей цели, умерев в 2018 году. Однако статья бразильского журнала Piauí, опубликованная в 2021 году, возродила эту тему, в ходе чего в прошлом году датский музей наконец объявил, что передаст артефакт в дар Бразилии.
Джамопоти утверждает, что Национальный музей Рио-де-Жанейро обязался информировать Тупинамба-де-Оливенса обо всех шагах, связанных с возвращением реликвии. Но коренное население было проинформировано только через четыре дня после прибытия экспоната, что не позволило совершить необходимые ритуалы.
Мы хотели провести наши ритуалы с песнями и благовониями, используя специальные травы. Это был бы особый момент для укрепления нашей идентичности.
Известно, что после жалобы коренного народа музей пригласил Тупинамба-де-Оливенса посетить экспонат в ближайшие недели. 17 июля лидеры народа и старейшины встретятся и решат, приедут ли они в Рио, чтобы провести ритуал.
На данный момент известно, что еще 10 священных плащей находятся в различных европейских музеях, но пока непонятно, вернутся ли они в Бразилию.
Ранее древняя ваза племени Майя, купленная в благотворительном магазине $4, была возвращена на родину в Мексику.
Кристина Корчанова