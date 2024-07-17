Дания вернула в Бразилию артефакт спустя 300 лет

Попытки вернуть реликвию на родину начались еще в 2000 году, когда Национальный музей предоставил ее для выставки в Сан-Паулу. Тогда мать Джамопоти, Нивальда Амарал де Хесус, посетила выставку и потребовала вернуть артефакт в Бразилию. Нивальда так и не добилась своей цели, умерев в 2018 году. Однако статья бразильского журнала Piauí, опубликованная в 2021 году, возродила эту тему, в ходе чего в прошлом году датский музей наконец объявил, что передаст артефакт в дар Бразилии.